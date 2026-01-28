En 2025 hubo récord histórico en la cantidad de pasajeros en avión en el país

El cierre de 2025 mostró la recuperación de algunos sectores económicos. El mercado automotor, por ejemplo, tuvo una importante mejora. Lo mismo sucedió con la compra y venta de inmuebles. El sector aerocomercial es otro de los rubros que tuvo un crecimiento de la actividad. En este caso, los datos señalan que se alcanzó un récord histórico en el transporte de pasajeros por avión .

Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ), en 2025 volaron 50,6 millones de pasajeros por todos los aeropuertos del país, la mejor marca histórica para un año completo en el sector aerocomercial argentino .

Esta cifra representa un incremento del 9% respecto del anterior máximo alcanzado en 2023 y un crecimiento del 12% en comparación con 2024.

También se registraron récords en los segmentos internacional y nacional. En el primer caso, ANAC informó que 15,9 millones de argentinos salieron del país en 2025 , lo que representó un 6% más que el último récord del sector en este segmento registrado en 2018, cuando volaron al exterior 15 millones de pasajeros. Si se compara con los números para el segmento internacional del año anterior, el alza fue del 18 por ciento.

Este incremento en vuelos internacionales se corresponde con el fuerte crecimiento que tuvo el turismo emisivo durante el año pasado.

Según datos del Indec, a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros. La diferencia entre ambos flujos arrojó un saldo neto negativo de más de 6,5 millones de personas.

Hay que tener en cuenta que, mientras ANAC contabiliza pasajeros aéreos internacionales, independientemente del motivo del viaje -turismo, trabajo, negocios, visitas familiares o traslados corporativos-, el Indec releva únicamente el turismo internacional, que incluye todos los medios de transporte y considera únicamente los viajes con fines turísticos, bajo criterios estadísticos específicos.

El segmento de cabotaje también marcó un récord. En 2025 volaron 34,7 millones de pasajeros dentro de la Argentina, lo que significó un aumento del 0,1% respecto al máximo previo registrado en 2023 cuando habían volado 34,6 millones de personas. Si se compara con los números correspondientes a 2024, el alza fue del 9%.

Si se mide por cantidad de vuelos, en 2025 alcanzaron un total de 405.434 operaciones, lo que también significa un récord histórico.

En este caso, la entidad que regula el mercado aerocomercial toma como movimiento al despegue o aterrizaje de un avión en un aeropuerto. Una llegada y una salida se cuentan como dos movimientos.

Economía y consumo: los factores detrás del aumento de viajeros

La mejora del sector tiene que ver con distintos factores. En el caso del segmento internacional, la actual paridad cambiaria favorece a quienes quieren viajar fuera del país.

El encarecimiento en dólares de bienes y servicios dentro del país pone a los costos para hacer turismo en la Argentina a niveles similares con los del exterior.

Por otro lado, en ciertos sectores de la sociedad, se produjo también una mejora de sus ingresos en dólares, por lo que la alternativa de hacer turismo fuera del país se hace más accesible.

De todas maneras, también creció el segmento de cabotaje, aunque en menor porcentaje. En este caso, los sectores sociales que recuperaron poder adquisitivo en dólares pueden seguir accediendo a pasajes y servicios hoteleros que se encarecieron internamente en esa divisa.

El impacto de "Cielos Abiertos" y la descentralización federal

En este escenario juega a favor la política de cielos abiertos se empezó a implementar a mediados de 2024, pero el año pasado tuvo su mayor esplendor.

Esta medida incentivó la competencia y la mejora de la oferta de pasajes con nuevas aerolíneas, nuevas rutas e incremento de los servicios de las compañías que ya estaba operando.

Durante 2025 se autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales y el comienzo de las operaciones de aerolíneas con aviones chicos.

También se habilito la operación de rutas internacionales directamente desde el interior del país. En ese sentido, se registraron máximos históricos. ANAC precisó que durante el año pasado, 2,1 millones de pasajeros realizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires, una cifra que supera en un 38% el nivel registrado en 2024 y en 73% la de 2023.