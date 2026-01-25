Tensión en el Aeropuerto Internacional de Miami: evacuaron a los pasajeros por un objeto sospechoso

El Aeropuerto Internacional de Miami fue evacuado de manera preventiva este domingo tras el hallazgo de un equipaje desatendido en una de sus terminales.

Momentos de tensión se vivieron este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que las autoridades ordenaran la evacuación de una de las terminales por el reporte de un objeto sospechoso, según informaron medios locales.

La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade indicó que el alerta se activó tras encontrarse un equipaje desatendido cerca de una de las salidas del aeropuerto. Como medida preventiva, se dispuso el desalojo inmediato del área afectada y se solicitó la intervención del Escuadrón de Bombas para realizar las pericias correspondientes.

El operativo generó demoras y complicaciones en el normal funcionamiento de la terminal aérea, mientras los pasajeros y el personal fueron reubicados en zonas seguras. Las autoridades remarcaron que se trató de un procedimiento de rutina ante este tipo de situaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad. Sobre esto se informó que los pasajeros deberán pasar nuevamente por Migraciones.