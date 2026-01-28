Turismo internacional: qué se viene tras FITUR y cómo puede posicionarse Argentina
Experiencias, calidad de servicio y tecnología, entre los ejes centrales que dejó la principal feria mundial de turismo realizada en Madrid.
El CEO de WeSpeak, Gonzalo Rioja, analizó en MDZ Radio las principales conclusiones de su participación en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo que se realiza anualmente en Madrid, y trazó un diagnóstico sobre los desafíos y oportunidades del turismo internacional para la Argentina.
“FITUR es la feria mundial del turismo que se celebra todos los años en Madrid, hubo aproximadamente 10.000 profesionales de todo el mundo y Latinoamérica fue uno de los principales players”, explicó.
Rioja señaló que el encuentro funciona como un espacio clave para que los países busquen posicionarse en el mercado global. “Es una feria donde hay que estar y donde cada país lleva su propuesta de valor”, afirmó, y agregó que también se presentan “las innovaciones tecnológicas con respecto al futuro del turismo”, manifestó. En ese marco, reconoció que uno de los ejes de debate fue el déficit entre turistas que ingresan al país y argentinos que viajan al exterior, un fenómeno que atribuyó de manera directa al contexto económico: “Tiene un origen netamente cambiario, 100%”.
Frente a ese escenario, sostuvo que el desafío para el sector es mejorar la propuesta turística para captar visitantes internacionales. “De nuestro lado es hacer una propuesta de valor en términos de turismo mucho más atractiva para que aquel que la pueda pagar lo valore y venga”, indicó. Según Rioja, la discusión pasó por “la experiencia y la propuesta de valor de los destinos”, en un contexto regional cada vez más competitivo. “Vos estás compitiendo contra Chile, contra Perú, contra Brasil. El precio es otro y tenés que ofrecer una calidad de servicio superior”, remarcó.
Experiencia, calidad de servicio y tecnología como ejes del sector
Consultado sobre el tipo de turismo al que apunta la estrategia, aclaró que no se trata exclusivamente de alta gama, sino de adaptarse a un país que se “ha vuelto un poco más caro”. En ese sentido, afirmó: “Eso nos obliga a nosotros como prestadores turísticos a elevar la calidad de servicio, dar experiencias que antes no dábamos y ser más eficientes con el manejo de los costos”. Entre las propuestas para seducir al turista extranjero mencionó “la cordillera de los Andes, el cruce de los Andes, propuestas de vino en Mendoza”, y subrayó el rol de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar experiencias y eficiencia.
Rioja destacó que, pese a las dificultades, las empresas del sector pueden adaptarse. “Esta condición macro nos hace repensar nuestros procesos y hoy con el surgimiento de las nuevas tecnologías es mucho más fácil automatizar procesos y ahorrar costos administrativos”, explicó. En esa línea, aclaró que el objetivo no es reemplazar personas, sino reasignar tareas: “Que las personas hagan tareas que aportan mucho más valor y las que no, como contestar consultas repetitivas, las haga la tecnología”.
Respecto de los destinos argentinos con mayor proyección internacional, afirmó que “las Cataratas del Iguazú siguen siendo la estrella”, seguidas por El Calafate, mientras que “Mendoza cada vez empieza a pisar un poco más fuerte”. También descartó problemas de conectividad aérea: “Argentina está bien posicionada, cada vez la conectividad es mayor”. Finalmente, dejó un mensaje optimista: “Argentina tiene todo el potencial del continente para ser una potencia en turismo. Solo nos tenemos que despertar, hay cambios que llevan tiempo, pero están dadas las condiciones para que lo rompamos”.