Misiones apuesta fuerte al turismo: presentó proyectos estratégicos ante empresarios en Madrid

Misiones se presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid como un destino estratégico para la inversión turística. El gobernador Hugo Passalacqua destacó la estabilidad fiscal, la previsibilidad económica y el modelo de preservación ambiental de la provincia ante empresarios e inversores internacionales, con el fin de fortalecer la proyección internacional del destino .

“Misiones ofrece naturaleza extraordinaria, pero también reglas claras con cuentas ordenadas”, afirmó el gobernador Hugo Passalacqua en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España: la provincia tiene una política de Estado permanente en materia fiscal y de relación con los inversores.

Ante más de 100 empresarios e inversores turísticos, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en la Embajada Argentina en Madrid, planteó a Misiones como un lugar especialmente conveniente para invertir, “no solo por sus grandes atractivos naturales, sino por un modelo de preservación ambiental y una política fiscal sostenida que le otorgan solidez y previsibilidad económica desde hace más de dos décadas”.

“Misiones ofrece naturaleza extraordinaria, pero también reglas claras, cuentas ordenadas y una política de Estado permanente en materia fiscal y de relación con los inversores, un dato central para quienes evalúan proyectos de largo plazo en contextos globales cada vez más exigentes”, dijo Passalacqua.

Passalacqua reivindicó el carácter federal de la Argentina y recordó que “las provincias son preexistentes a la Nación. La entrada al país no es solo Buenos Aires. Se puede ingresar por Córdoba, Salta o Mendoza, pero especialmente por Misiones, una provincia estratégica que cuenta con dos aeropuertos internacionales, con eje en Iguazú, donde se encuentra uno de los principales íconos turísticos del planeta: las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo”.

Custodia del 52 % de biodiversidad

Desde allí, el gobernador desplegó el núcleo conceptual de su presentación: “Misiones es custodia del 52 % de la biodiversidad de toda la Argentina y alberga la selva continua más importante de Sudamérica después del Amazonas. Un capital natural que no fue entregado a modelos extractivos de corto plazo, sino preservado como patrimonio ambiental y transformado en una ventaja competitiva para el turismo de naturaleza”.

“Si alguien busca un contacto tan profundo con la naturaleza, debería viajar hasta el Amazonas; pero ese mismo contacto hoy está en Misiones”. Destacó que Misiones “es uno de los principales productores de oxígeno del país, un servicio ambiental que no se paga, pero que define el perfil distintivo de la provincia”.

“Ese modelo de desarrollo basado en la custodia de la selva, el cuidado del ambiente y el aprovechamiento turístico sustentable se complementa”, señaló Passalacqua, con una riqueza etnográfica singular. En Misiones conviven descendientes de inmigrantes centroeuropeos, criollos y pueblos originarios, una diversidad cultural que el turismo internacional valora cada vez más y que se expresa también en una gastronomía propia, fruto de ese mestizaje.

Superávit fiscal

El gobernador remarcó que “Misiones mantiene superávit fiscal desde hace muchos años, tiene las cuentas públicas ordenadas y no arrastra niveles significativos de endeudamiento, producto de una política fiscal consistente y sostenida en el tiempo. Esa estabilidad constituye una garantía concreta para los inversores, especialmente en sectores como la hotelería y los desarrollos turísticos planificados”.

Turismo igual fuentes de trabajo

“El turismo genera puestos de trabajo, y para eso hacen falta inversiones. Cuando esas inversiones llegan, no gana solo el sector turístico. Gana toda la economía misionera, porque el dinero que entra circula y mueve la economía real”, expresó el mandatario provincial.

Durante la feria de turismo, Misiones presentó su variada oferta turística, poniendo en valor sus principales atractivos naturales, culturales y gastronómicos. Las Cataratas del Iguazú, selva paranaense, reducciones jesuíticas y experiencias de turismo sostenible fueron algunos de los ejes que despertaron mayor interés entre operadores turísticos, agencias de viajes y público especializado. A ello se sumaron la moderna infraestructura, con creciente conectividad aérea, y la amplia oferta de eventos culturales, sociales, deportivos y de congresos.

Durante el evento, la delegación provincial mantuvo reuniones con referentes del sector turístico internacional. El objetivo es generar oportunidades de cooperación y nuevos vínculos comerciales que permitirán potenciar la llegada de visitantes extranjeros en los próximos años. Asimismo, se destacó el compromiso de Misiones con el desarrollo de un turismo responsable, inclusivo y respetuoso del ambiente, alineado con las tendencias globales del sector.

Así, Passalacqua, junto al ministro de Turismo, José María Arrúa, presentaron dos proyectos estratégicos vinculados a Puerto Iguazú. Ambos apuntaron a captar inversiones en infraestructura hotelera. Para ello, expusieron el potencial de la provincia dentro del mapa turístico nacional.

Uno de los proyectos centrales fue la Selva Iryapú. El gobierno provincial dispone allí de terrenos cercanos al Parque Nacional Iguazú para desarrollos privados. Las propuestas incluyen proyectos de alojamiento 3, 4 y 5 estrellas. Además, contemplan parques temáticos, iniciativas gastronómicas y espacios de entretenimiento.

El área cuenta con infraestructura básica ya instalada. Red vial, energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet forman parte de los servicios disponibles. Otro aspecto destacado fue la posibilidad de acceder a la titularidad de las tierras. Los inversores pueden hacerlo a precios diferenciales, según explicaron las autoridades.

El segundo proyecto presentado fue Selvaje Lodge Iguazú. Se trata de la ampliación de un hotel boutique de naturaleza de alta gama. La iniciativa se concibió como un activo patrimonial premium. Combina rentabilidad operativa sostenida, preservación del capital y valorización inmobiliaria en dólares.

El hotel se emplaza en una reserva natural de 600 hectáreas. Su ubicación ofrece una experiencia inmersiva en plena selva misionera. La propuesta plantea una baja densidad constructiva y un alto valor experiencial. Además, presenta un modelo de gestión eficiente orientado a inversores de mediano y largo plazo.

También se reunieron con Michel Durrieu, director general de Huttopia, empresa francesa especializada en ecoturismo y glamping.

El encuentro se centró en el análisis de propuestas para el desarrollo de ecolodges y glampings de alta gama en Misiones, una oferta que actualmente no existe en Argentina y que podría incorporarse a la provincia como parte de una estrategia de atracción de inversiones turísticas. Según lo planteado, los proyectos apuntan a ampliar la infraestructura vinculada al turismo de naturaleza y a generar nuevas oportunidades de empleo.

Con la empresa de aviación Plus Ultra

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó una reunión en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con Gibson Prezziuso, director comercial de la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas, con el objetivo de explorar la posibilidad de restablecer una conexión aérea directa entre Misiones y Europa.

A través de sus redes sociales, Passalacqua señaló que el encuentro forma parte del trabajo que la provincia viene desarrollando para fortalecer su proyección internacional y mejorar la conectividad aérea, un factor clave para el crecimiento del turismo receptivo y la llegada de visitantes del exterior.

El mandatario también agradeció especialmente la participación de Gustavo Santos, actual director regional para las Américas de ONU Turismo, a quien definió como un aliado estratégico en el proceso de consolidación de Misiones como un destino de alcance mundial.

La presencia de la provincia de Misiones en la FITUR apunta a ampliar mercados emisores, fortalecer vínculos institucionales y generar oportunidades concretas de conectividad, en línea con la estrategia de posicionamiento internacional del destino Misiones.