El gobernador de Misiones impulsa una ruta internacional de turismo entre las Cataratas del Iguazú y Lima

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se encuentra en Lima con una agenda enfocada en la promoción turística y en el impulso del nuevo vuelo que conecta a Puerto Iguazú con la capital peruana. La visita forma parte de una estrategia para posicionar a la provincia en uno de los principales nodos aéreos de Sudamérica y atraer más visitantes internacionales.

Durante su estadía, el mandatario provincial mantuvo una reunión institucional con el alcalde del distrito limeño de Miraflores, Carlos Canales Anchorena.

El encuentro se realizó en la Municipalidad de Miraflores y también contó con la participación del embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, y del ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.

Tras la reunión, Passalacqua explicó que el objetivo es potenciar “una conexión directa con uno de los principales puentes aéreos de Sudamérica para que cada vez más visitantes conozcan Misiones”, además de avanzar en acuerdos vinculados a la gastronomía y la cultura.

“Proyectamos que todo Perú (y el mundo) vengan a conocer la inmensidad de nuestras Cataratas del Iguazú y la belleza única de la selva misionera”, expresó el gobernador a través de su cuenta de X.

“Estoy convencido de que, trabajando de esta manera y en conjunto, podremos fortalecer estos vínculos, y generar más oportunidades y más trabajo para nuestra gente”, agregó.

X: @passalacquaok

La agenda del mandatario continuará con nuevas actividades de promoción y reuniones con actores del sector turístico, gastronómico y cultural, con el objetivo de consolidar la nueva ruta aérea y ampliar las oportunidades de desarrollo y empleo para la provincia.

La misión tiene como uno de sus focos principales a Miraflores, uno de los 43 distritos de la provincia de Lima y considerado el de mayor movimiento turístico, con una alta concentración de comercios, servicios gastronómicos y uno de los niveles de recaudación tributaria más elevados de la capital peruana.