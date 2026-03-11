La joya de Perú para visitar en marzo: el oasis que combina desierto, pisco y aventura

Una ciudad con actividades para todas las edades y preferencias. Es ideal para adultos y niños.

Marzo es un mes que genera contrastes en Perú. Mientras que la costa registra días soleados con temperaturas agradables, la sierra y la selva comienza su temporada de lluvias con pocos grados. Sin embargo, este país latinoamericano tiene “joyas” escondidas que se recomienda visitar durante el tercer mes del año.

Dentro de ellas se encuentra Ica, un destino que combina desierto, un gran amor por el vino y un entorno tranquilo. Es el lugar indicado para quienes disfrutan de días soleados y es famosa por albergar el único oasis natural de Sudamérica, la Huacachina, y por ser el lugar de origen de pisco, bebida típica peruana.

Ica, en Perú. Archivo. ¿Qué hacer en esta ciudad de Perú? La oferta de actividades es variada y se adapta a las preferencias de todos los turistas. Una de las más recomendadas es el paseo en tubulares (areneros) y sandboarding. También hay visitas guiadas y catas en bodegas, o excursiones al Cañón de los Perdidos o a la Reserva Nacional de Paracas.

Además, Ica tiene una vida nocturna activa concentrada en dos zonas. Una de ellas es Huacachina, el oasis que está rodeado de bares y discotecas que invitan a disfrutar de las noches estrelladas. Otra es el centro de Ica, también poblada de bares temáticos y discotecas.

PARACAS ICA, PERÚ Viajar en marzo. Archivo Ica es un destino para la familia. Los niños disfrutan de los areneros con conductores que regulan la velocidad para niños, parques temáticos con excursiones como paseos en camello, y hoteles con grandes piscinas.