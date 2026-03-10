Muere a los 87 años Alfredo Bryce Echenique, el escritor que retrató con acidez a la élite de Perú en "Un mundo para Julius"

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) falleció este martes a los 87 años, según confirmaron fuentes cercanas al autor.

Recordado sobre todo por su novela "Un mundo para Julius", en la que trazó un ácido retrato de las clases acomodadas del Perú de la época a través de la inocente mirada de un niño, Bryce Echenique era uno de los mayores exponentes de las letras peruanas aún con vida y una de las voces más reconocidas de la literatura en español.

"Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores", escribió en X la agencia gubernamental Casa de la Literatura Peruana.

El Congreso de Perú expresó también sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del célebre autor.

Con "Un mundo para Julius", publicada en 1970, Bryce Echenique se ganó un sitio junto a otros grandes de la pluma con su descripción de la vida frívola y desconectada de la realidad social de una acomodada familia limeña a través de los ojos del niño inocente que da nombre al título.

Fue su primera novela y obtuvo un éxito instantáneo en una época en la que un gobierno militar de izquierdas hacía bandera de la corrección de las desigualdades históricas en Perú. Con ella ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú.

Le siguieron otras obras relevantes como "La vida exagerada de Martín Romaña" o "Tantas veces Pedro", en las que el autor desplegó su capacidad para la ironía y la penetración en el alma humana que caracterizaron su obra.

En 2002, fue galardonado con el prestigioso Premio Planeta por "El huerto de mi amada" y diez años después recibió el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Ese mismo año, 2012, publicó la que sería su última novela: "Dándole pena a la tristeza".

Más información, en breve.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas

FUENTE: BBC