El turismo nacional "salvó" a Mendoza, pero la ocupación hotelera no repunta

En medio de una temporada de verano con fuertes disparidades en la ocupación hotelera en Mendoza , se dio a conocer el dato oficial de noviembre de 2025. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), la provincia no logra recuperar el promedio y mostró una caída de 5,5% en la cantidad de viajeros respecto a 2024.

Conforme a lo publicado por el organismo en su Encuesta de Ocupación Hotelera correspondiente al onceavo mes del año, Mendoza continúa con la tendencia a la baja que se dio durante el mes anterior y registró 47.753 viajeros hospedados, lo que la ubicó entre los seis destinos turísticos más visitados del país con una tasa de 53,3% y de 59,8% los fines de semana. Sin embargo, si se compara el número con el registrado en 2024 para el mismo periodo, la diferencia es negativa en 2.754 viajeros, lo que evidencia una caída del 5,5%.

De ese total de viajeros que llegaron a Mendoza, 30.332 fueron residentes y 17.421 no residentes, una composición que evidencia el predominio del turismo nacional en la plaza mendocina.

En términos de pernoctaciones, la capital provincial acumuló 117.098 noches, de las cuales 71.447 correspondieron a viajeros residentes y 45.651 a no residentes. La estadía promedio fue de 2,5 noches, por encima del promedio nacional y en línea con el promedio regional de Cuyo, que se ubicó en 2,4 noches, con un crecimiento interanual del 8,6%. Aun así, este indicador estuvo un 2,3% por debajo de las 119.879 que marcó noviembre de 2024.

A nivel regional, Cuyo totalizó 317.122 pernoctaciones, con una suba interanual del 5,6%. De todas maneras, la cantidad de viajeros hospedados en la región cayó 2,8%, explicada por una fuerte baja del 26,3% en los turistas no residentes, parcialmente compensada por un incremento del 3,1% en los residentes.

En materia de ocupación, la tasa de ocupación hotelera en Cuyo fue del 39,4%, mientras que durante los fines de semana alcanzó el 44,7%. En los establecimientos hoteleros, la ocupación fue superior al promedio regional, mientras que el segmento parahotelero mostró niveles más bajos.

Una temporada dispar para el turismo

De acuerdo a las declaraciones de Marcelo Reinoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación de Mendoza, durante esta temporada de verano la provincia ha logrado mejorar la tasa de ocupación hotelera del mes de noviembre, con un promedio de 60%, pero con un desempeño dispar entre las diferentes regiones.

“Esto es porque, por ejemplo, San Rafael está al 70%, Malargüe tuvo picos del 80%... indudablemente el área metropolitana, la ciudad de Mendoza, es la que más sufre en enero. Esas son las cifras que están debajo del 50%”, sostuvo el funcionario en diálogo con MDZ Radio. Para Reynoso, este número es “halagador”, más teniendo en cuenta de que se trata de una provincia “árida y sin playas”.

Este número de visitantes, conforme al referente de la cartera de Turismo, tiene un interesante impacto económico en la provincia, con gasto promedio que se ubica entre $80.000 y $85.000 por persona y una estadía promedio de entre 4,5 y 5 noches. Incluso, hay casos en los que actividades más onerosas dejan un gasto promedio para los turistas de hasta $350.000 per cápita.

Para mejorar estos números, la Provincia ha apostado por la conectividad aérea como uno de sus ejes estratégicos. Así, se han ampliado los vuelos internacionales, con foco en Brasil. De esta manera, Mendoza cuenta con más de 11 vuelos semanales que la conectan con San Pablo y Río de Janeiro, dos de las ciudades más relevantes del país carioca.

Además, desde marzo habrá un vuelo directo con República Dominicana, operado por Arajet, que permitirá conectar con una gran cantidad de aeropuertos de América del Norte.

De cara al futuro, para Reynoso se producirá una mejora en la cantidad de visitantes que lleguen a Mendoza: “La ocupación va escalando para llegar a los picos máximos en Vendimia y Semana Santa, probablemente Semana Santa puede estar más alto que Vendimia”, afirmó.

Y para el largo plazo, anticipó que el objetivo gubernamental es volver a instalar la montaña mendocina a nivel global: “Estamos trabajando en el diseño del Sendero del Gran Recorrido de los Andes (SGR)”, explicó, con el objetivo de competir con destinos como Nepal o los Alpes, y de abrir al turismo el corredor de áreas naturales protegidas que van “del Parque Aconcagua… a la Reserva del Atuel”, concluyó.