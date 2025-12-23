La hotelería en Mendoza no repunta y el promedio de ocupación apenas supera el 50%

La ocupación hotelera en Mendoza marcó en octubre un leve repunte respecto al 2024. De acuerdo a los datos oficiales, en el décimo mes del año la provincia albergó 51.518 turistas nacionales e internacionales, una cifra superior a los 48.188 que se habían registrado en el mismo periodo de 2024. Aun así, como lo marcan desde el sector, la cifra, que representa un 52,1% de tasa de ocupación hotelera (TOH), apenas alcanza para sostenerse.

L as últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) en la Encuesta de ocupación hotelera marcaron que la región de Cuyo concentró 129.913 viajeros, lo que marcó un 1,8% menos en la comparativa interanual. Con más del 40% del total de los turistas, Mendoza se colocó entre las ciudades con mayor cantidad de turistas, por encima de destinos como Córdoba y Salta, pero por detrás de Mar del Plata, Puerto Iguazú y San Carlos de Bariloche.

En ese sentido, la Ciudad de Mendoza promedió una estadía de 2,5 noches. Según las cifras del Indec, es destino cuenta con 123.225 habitaciones y unidades, de las cuales en octubre 64.196 fueron ocupadas. Eso dio una tasa de ocupación de 52,1% y de 54,3% los fines de semana. En tanto, la ciudad cuenta con 298.747 plazas -las cantidad de camas disponibles-, de las cuales fueron ocupadas 128.258. Esto representa una TOH de 42,9% y de 47,4% los fines de semana.

A nivel nacional, la mejora en la cantidad de viajeros fue de apenas 0,5% respecto a 2024, con un total de 1.603.066 de turistas en el mes de octubre. Esto se dio por una actuación dispar de las diferentes regiones medidas, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una tasa de crecimiento de 8,1% en contrapartida con Buenos Aires que cayó 8,3% interanual.

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza (CHM) respaldó los datos del Indec y aclaró que se trata de un informe que surge de los propios datos aportados por los hoteles de la provincia: “Es un formulario detallado, hoy digital, que se completa con información sobre ocupación, procedencia de los huéspedes y tiempo de estadía. No se releva el 100% de los hoteles, pero sí establecimientos representativos de cada plaza y de cada categoría”, sostuvo.

Ante ese marco, aseguró que se trata de una situación generalizada de todo el país de la que Mendoza no ha escapado: “Todo este año la hotelería o el turismo en general en Argentina vive una crisis”, afirma. Según el dirigente, la provincia registra entre un 18% y un 20% menos de ocupación respecto del año pasado, una caída que también se verifica en términos históricos. “Mendoza es una plaza que tiene un 69% o 70% de ocupación anual promedio. Lamentablemente hoy no está teniendo esa ocupación, ni Mendoza ni Argentina”, remarca.

El principal factor, según Rosental, es la falta de competitividad frente a otros destinos de la región. “Por cuestiones macroeconómicas, Argentina no es competitiva con Chile, Brasil u otros destinos. El peso no vale tanto y eso nos afectó durante todo 2025”, señaló. En ese contexto, diciembre -históricamente un mes de ocupación baja a media en Mendoza- tampoco traerá alivio: “Los hoteles no van a pasar el 40% de ocupación. Va a ser un mes muy magro”, anticipó.

El problema se agrava si se considera el punto de equilibrio del sector. “Un hotel necesita entre un 45% y un 50% de ocupación solo para mantenerse. Eso apenas se está cumpliendo”, advirtió Rosental, al explicar que la ocupación se mide en noches vendidas, en relación con la cantidad total de habitaciones disponibles.

Las expectativas para 2026

Sin dejar de ser cauteloso, las vistas hacia 2026 generan cierta esperanza para el sector hotelero. Las expectativas para Rosental radican en dos factores fundamentales y de distinta naturaleza. Por un lado, la tendencia en la conducta de los turistas de definir sus viajes a último momento. Por el otro, lo coyuntural,, donde Brasil y Chile han tenido apreciación en sus monedas y se han encarecido en dólares.

“Enero y febrero fueron meses de 35% o 40% de ocupación, meses horribles para nosotros. Creemos que este verano va a ser un poquito mejor. Tampoco es mucho esfuerzo ser mejor que 2025”, declaró el referente de la Cámara Hotelera de Mendoza.