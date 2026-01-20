Cómo viene la ocupación hotelera en Mendoza y cuál es la diferencia entre el sur y la Ciudad

"En una provincia árida, un 60% en verano es halagador", aseguran desde el área de turismo. Estrategia: foco en vuelos brasileños y ampliación del Aeropuerto.

El director de Desarrollo Turístico e Innovación de Mendoza, Marcelo Reynoso, brindó en MDZ Radio un balance de la temporada, marcada por un 60% de ocupación hotelera promedio con fuertes contrastes regionales. Detalló la estrategia oficial para impulsar la actividad, que se centra en el turismo brasileño, los nuevos vuelos internacionales y la ampliación del Aeropuerto de Mendoza.

Reynoso precisó las cifras de su observatorio. “Registramos el 60% de ocupación promedio en la provincia”, afirmó, y explicó la disparidad: “Esto es porque, por ejemplo, San Rafael está al 70%, Malargüe tuvo picos del 80%... indudablemente el área metropolitana, la ciudad de Mendoza, es la que más sufre en enero. Esas son las cifras que están debajo del 50%”. Para el funcionario, en una provincia “árida y sin playas”, un 60% en verano resulta “halagador”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 20-01-2026 - MC - MARCELO REYNOSO - DIRECTOR DE DESARROLLO DE TURISMO E INNOVACIÓN El funcionario destacó el dinamismo de productos turísticos específicos, como las expediciones y cabalgatas en el interior, que generan un impacto económico significativo: “Los ingresos que dejan esas cabalgatas a Mendoza son entre 300 y 350 mil pesos por noche por persona”. Sin embargo, al caracterizar al turista promedio, reveló un dato clave sobre el consumo general: “El gasto promedio se eleva a 80-85 mil pesos” por una estadía de entre 4.5 y 5 noches.

Brasil como pilar y la ampliación de la conectividad aérea Uno de los ejes estratégicos es consolidar y ampliar los vuelos internacionales, con foco en el mercado brasileño. “JetSmart también comienza a volar a Río de Janeiro en marzo, que es la segunda ciudad más importante de Brasil”, confirmó Reynoso. Agregó que, sumando otras aerolíneas, “en este contexto ya nos dejan más de 11 vuelos semanales” vinculando Mendoza con San Pablo y Río. También anunció el inicio en marzo de un vuelo a República Dominicana con Arajet, “que a su vez conecta con todos los aeropuertos principales de Norteamérica”.

Estos movimientos requieren de infraestructura acorde. Reynoso detalló la obra en curso: “La remodelación de la estación del Plumerillo, con 10 millones de dólares de inversión, va a aumentar el 40% la capacidad operativa del aeropuerto”. Esta ampliación “va a permitir atender a siete vuelos simultáneos” y posibilitaría escalar de 2.4 a 3.4 millones de pasajeros anuales.