El Cementerio de la Ciudad ofrece una nueva visita guiada nocturna: cómo inscribirse
La Ciudad de Mendoza organiza una visita guiada nocturna y gratuita por el Cementerio, con un recorrido temático.
El Cementerio de la Ciudad de Mendoza será escenario de una nueva experiencia nocturna que permitirá a vecinos y turistas recorrer su patrimonio histórico desde otra perspectiva. La actividad se realizará el 27 de enero a las 21 horas, con entrada gratuita y cupo limitado, mediante inscripción previa.
La propuesta forma parte del Circuito Gobernadores, un recorrido temático diseñado para acercar al público a la vida y legado de funcionarios que marcaron el rumbo de la provincia. A través de este paseo nocturno, los participantes podrán conocer historias personales, políticas y sociales que forman parte de la identidad mendocina.
La iniciativa busca revalorizar al Cementerio de la Capital como un espacio de memoria colectiva, cultura y patrimonio urbano, promoviendo actividades accesibles que conecten el pasado con el presente de la Ciudad.
Figuras clave de Mendoza
Durante la visita, se repasará la historia de José Néstor Lencinas, gobernador recordado por su fuerte respaldo popular y el rechazo de los sectores oligárquicos de Mendoza. El circuito también incluirá el mausoleo de Francisco Gabrielli, uno de los dirigentes más influyentes del siglo XX, quien ocupó el Sillón de San Martín en tres oportunidades.
Memoria, compromiso social y reconstrucción
El itinerario permitirá además acercarse a la figura de Jacinto Álvarez, destacado político y médico reconocido por su compromiso social, quien brindó atención médica gratuita y afrontó el costo de medicamentos para los más necesitados. El cierre estará dedicado a Laureano Nazar, gobernador durante el terremoto de 1861, tragedia que marcó un antes y un después en la historia de la Ciudad y de la provincia.