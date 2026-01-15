Verano en la Ciudad de Mendoza: bienestar, vino, cultura y sabores para disfrutar a pleno
Con una agenda turística diversa y accesible, la Ciudad de Mendoza propone experiencias de bienestar, enoturismo, cultura e identidad local para mendocinos y turistas este verano.
Durante el verano 2026, la Ciudad de Mendoza impulsa una programación turística integral que combina naturaleza, cultura, gastronomía y tradición vitivinícola. Las propuestas están orientadas tanto a residentes como a visitantes y buscan promover el disfrute del espacio público, el contacto con el entorno natural y la identidad local mediante experiencias guiadas y accesibles.
Bienestar en el piedemonte, recorridos enoturísticos, circuitos culturales, propuestas gastronómicas y espectáculos al aire libre forman parte de una oferta que se extiende desde enero hasta abril.
Te Podría Interesar
El piedemonte, protagonista del verano: trekking, yoga y relatos nocturnos
El piedemonte mendocino se posiciona como uno de los grandes atractivos de la temporada con actividades que combinan actividad física, contemplación y bienestar emocional.
El Tour Divisadero, un trekking guiado por la Reserva Natural Divisadero Largo, se realizará los 18 y 24 de enero, y 8, 21 y 22 de febrero, con salidas a las 9 h y 19:30 h. El recorrido destaca por su valor geológico y finaliza con una pausa meditativa junto a la cascada del arroyo Divisadero.
En el mismo entorno, la propuesta Yoga entre cerros ofrecerá clases al aire libre los días 21 de enero, 4 y 18 de febrero, a las 19.30.
Por su parte, Relatos Nocturnos, un ciclo de cuentos con suspenso, se desarrollará los 16 y 30 de enero y el 13 de febrero, a las 20:30 h, sumando una experiencia cultural en plena naturaleza.
Experiencias activas: bicitour y día de campo
La agenda se completa con propuestas que integran deporte, recreación y paisajes naturales. El Bicitour nocturno está previsto para los días 22 de enero, 12 y 26 de febrero, con salida a las 19:30 h, recorriendo distintos puntos de la Ciudad.
En tanto, el Tour Día de Campo, que combina trekking, yoga y meditación, se realizará los 17 de enero y 20 de febrero, desde las 17:45 h, en un formato pensado para disfrutar del atardecer en contacto con el entorno natural.
Enoturismo urbano: la identidad vitivinícola en el corazón de la capital
Como Capital Internacional del Vino, la Ciudad de Mendoza refuerza su perfil enoturístico con recorridos que ponen en valor su historia y su vínculo con la producción vitivinícola.
El Free Walking Tour Orígenes del Vino se realizará todos los lunes y jueves de enero, febrero y marzo, a las 19 h, con un recorrido por el microcentro y degustación final.
Además, el Tour de Copas tendrá lugar los días 28 de enero, 11 de febrero y 11 de marzo, a las 19 h, con visitas a distintas casas de vinos de la Ciudad.
A estas propuestas se suma el Cementerio Nocturno, un recorrido guiado por el patrimonio histórico y arquitectónico, programado para los 13 y 27 de enero y el 17 de febrero, a las 21 h.
Cultura, música y celebraciones en el Pasaje San Martín
El ciclo “Pasaje San Martín – Huella Centenaria” ofrecerá intervenciones artísticas, música en vivo y degustaciones, siempre a las 20 h, en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico.
Las fechas previstas incluyen:
- 16 de enero: edición especial Reinas
- 10 de febrero: propuesta por el Día de los Enamorados
- 20 de marzo: edición especial otoño con participación del Coro Municipal
Estas actividades buscan fortalecer el vínculo entre patrimonio, arte y participación ciudadana.
Sabores mendocinos: picnics y bodegones
El turismo gastronómico también tiene un rol destacado en la agenda estival. El Picnic entre Olivos se realizará los 23 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo y 10 de abril, desde las 19 h, con propuestas culinarias al aire libre en entornos naturales.
Por su parte, el Tour de Bodegones, con cupo limitado, está previsto para los 29 de enero y 27 de febrero, ofreciendo un recorrido por espacios tradicionales de la gastronomía local.
Aguas danzantes y bus turístico: clásicos del verano en la Ciudad
Durante todos los sábados de enero, de 21 a 22:30 h, la Fuente de Aguas Danzantes de plaza Independencia ofrecerá espectáculos temáticos:
- 17 de enero: rock nacional e internacional
- 24 de enero: folclore y tango
- 31 de enero: noche pop
Además, el bus turístico recorrerá los principales atractivos de la Ciudad de Mendoza de domingos a miércoles, de 10 a 17:40 h, y sumará el circuito hacia Godoy Cruz de jueves a sábados, ampliando la propuesta regional para quienes visitan el Gran Mendoza.
Dónde consultar la programación e inscribirse
La programación completa, con fechas, horarios e inscripciones, se encuentra disponible en el sitio oficial turismo.ciudaddemendoza.gob.ar, en las redes sociales oficiales del municipio y en los Centros de Atención al Turista de la Ciudad.
Con esta agenda, la capital mendocina reafirma su perfil como destino urbano integral, combinando naturaleza, vino, cultura y gastronomía para vivir el verano 2026 a pleno.