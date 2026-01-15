Verano en la Ciudad de Mendoza: bienestar, vino, cultura y sabores para disfrutar a pleno

Durante el verano 2026, la Ciudad de Mendoza impulsa una programación turística integral que combina naturaleza, cultura , gastronomía y tradición vitivinícola. Las propuestas están orientadas tanto a residentes como a visitantes y buscan promover el disfrute del espacio público, el contacto con el entorno natural y la identidad local mediante experiencias guiadas y accesibles.

Bienestar en el piedemonte, recorridos enoturísticos, circuitos culturales, propuestas gastronómicas y espectáculos al aire libre forman parte de una oferta que se extiende desde enero hasta abril.

El piedemonte mendocino se posiciona como uno de los grandes atractivos de la temporada con actividades que combinan actividad física, contemplación y bienestar emocional.

El Tour Divisadero, un trekking guiado por la Reserva Natural Divisadero Largo, se realizará los 18 y 24 de enero, y 8, 21 y 22 de febrero, con salidas a las 9 h y 19:30 h. El recorrido destaca por su valor geológico y finaliza con una pausa meditativa junto a la cascada del arroyo Divisadero.

En el mismo entorno, la propuesta Yoga entre cerros ofrecerá clases al aire libre los días 21 de enero, 4 y 18 de febrero, a las 19.30.

Por su parte, Relatos Nocturnos, un ciclo de cuentos con suspenso, se desarrollará los 16 y 30 de enero y el 13 de febrero, a las 20:30 h, sumando una experiencia cultural en plena naturaleza.

Experiencias activas: bicitour y día de campo

La agenda se completa con propuestas que integran deporte, recreación y paisajes naturales. El Bicitour nocturno está previsto para los días 22 de enero, 12 y 26 de febrero, con salida a las 19:30 h, recorriendo distintos puntos de la Ciudad.

En tanto, el Tour Día de Campo, que combina trekking, yoga y meditación, se realizará los 17 de enero y 20 de febrero, desde las 17:45 h, en un formato pensado para disfrutar del atardecer en contacto con el entorno natural.

Enoturismo urbano: la identidad vitivinícola en el corazón de la capital

Como Capital Internacional del Vino, la Ciudad de Mendoza refuerza su perfil enoturístico con recorridos que ponen en valor su historia y su vínculo con la producción vitivinícola.

El Free Walking Tour Orígenes del Vino se realizará todos los lunes y jueves de enero, febrero y marzo, a las 19 h, con un recorrido por el microcentro y degustación final.

Además, el Tour de Copas tendrá lugar los días 28 de enero, 11 de febrero y 11 de marzo, a las 19 h, con visitas a distintas casas de vinos de la Ciudad.

A estas propuestas se suma el Cementerio Nocturno, un recorrido guiado por el patrimonio histórico y arquitectónico, programado para los 13 y 27 de enero y el 17 de febrero, a las 21 h.

Cultura, música y celebraciones en el Pasaje San Martín

El ciclo “Pasaje San Martín – Huella Centenaria” ofrecerá intervenciones artísticas, música en vivo y degustaciones, siempre a las 20 h, en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico.

Las fechas previstas incluyen:

16 de enero: edición especial Reinas

10 de febrero: propuesta por el Día de los Enamorados

20 de marzo: edición especial otoño con participación del Coro Municipal

Estas actividades buscan fortalecer el vínculo entre patrimonio, arte y participación ciudadana.

Sabores mendocinos: picnics y bodegones

El turismo gastronómico también tiene un rol destacado en la agenda estival. El Picnic entre Olivos se realizará los 23 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo y 10 de abril, desde las 19 h, con propuestas culinarias al aire libre en entornos naturales.

Por su parte, el Tour de Bodegones, con cupo limitado, está previsto para los 29 de enero y 27 de febrero, ofreciendo un recorrido por espacios tradicionales de la gastronomía local.

trekking divisadero

Aguas danzantes y bus turístico: clásicos del verano en la Ciudad

Durante todos los sábados de enero, de 21 a 22:30 h, la Fuente de Aguas Danzantes de plaza Independencia ofrecerá espectáculos temáticos:

17 de enero: rock nacional e internacional

24 de enero: folclore y tango

31 de enero: noche pop

Además, el bus turístico recorrerá los principales atractivos de la Ciudad de Mendoza de domingos a miércoles, de 10 a 17:40 h, y sumará el circuito hacia Godoy Cruz de jueves a sábados, ampliando la propuesta regional para quienes visitan el Gran Mendoza.

Dónde consultar la programación e inscribirse

La programación completa, con fechas, horarios e inscripciones, se encuentra disponible en el sitio oficial turismo.ciudaddemendoza.gob.ar, en las redes sociales oficiales del municipio y en los Centros de Atención al Turista de la Ciudad.

Con esta agenda, la capital mendocina reafirma su perfil como destino urbano integral, combinando naturaleza, vino, cultura y gastronomía para vivir el verano 2026 a pleno.