Así es el fondo de la Laguna de la Niña Encantada: los videos que parecen de Stranger Things

La Laguna de la Niña Encantada siempre fue sinónimo de misterio. Ubicada en el corazón de Malargüe , es uno de los espejos de agua más fotografiados de Mendoza por su color esmeralda, su entorno volcánico y el halo de leyendas que la rodean desde tiempos ancestrales.

Sin embargo, en los últimos días este rincón del sur mendocino volvió a ser noticia gracias a un conjunto de videos que permiten ver, como nunca antes, su sorprendente paisaje subacuático. Las imágenes, publicadas por Buceo Aconcagua en su cuenta de Instagram, muestran un fondo teñido de tonalidades rojizas que muchos usuarios compararon de inmediato con el “Upside Down”, la dimensión oscura y paralela de la famosa serie Stranger Things .

La laguna -un cuerpo de agua circular de unos 80 metros de diámetro- se caracteriza por su transparencia extrema, que permite observar a simple vista parte de su interior. Sus aguas provienen de ríos subterráneos que corren bajo el escorial volcánico de El Infiernillo, un campo de rocas negras y afiladas que, al reflejarse en la superficie, generan figuras caprichosas y sugerentes. Con el correr de los años, este escenario ha alimentado todo tipo de relatos locales, desde historias de apariciones hasta versiones sobre amores trágicos que explican el origen de su nombre.

El material compartido por Buceo Aconcagua suma ahora una nueva capa de fascinación. “Laguna de la Niña Encantada es entrar a un mundo nuevo, donde convivimos con las truchas, respetando el entorno y siendo parte de él. No es solo bucear, es conectar con lo que normalmente no vemos”, escribieron en su publicación.

La exploración se realizó con un ROV, un dron subacuático que permite descender sin perturbar la fauna ni alterar las condiciones del agua. Gracias a esta tecnología, el equipo registró sectores profundos en los que la luz se comporta de manera muy particular, generando una amplia paleta de colores que van del naranja al rojo intenso.

Ese tono rojizo que tanto llamó la atención tiene una explicación natural. Según detallaron desde la empresa, se debe “a la refracción y el juego de la luz bajo el agua, que transforma cada roca y cada sedimento en un paisaje casi irreal”. La irregularidad del lecho -compuesto por fragmentos de lava provenientes de antiguas erupciones- potencia este efecto. Cada piedra refleja la luz de forma distinta, y el resultado es un mosaico visual que recuerda a los ambientes fantásticos de la serie de Netflix: un lugar hermoso, pero al mismo tiempo inquietante, como si perteneciera a otra dimensión.

La historia geológica del sitio ayuda a entender la singularidad del fenómeno. Hace miles de años, el material incandescente expulsado por los cráteres cercanos avanzó sobre el arroyo que alimentaba la laguna. La lava cubrió por completo su cauce y ocultó su aporte superficial, creando un sistema de alimentación subterránea que hoy mantiene el agua limpia, fría y en permanente movimiento. Las paredes del escorial, oscuras y porosas, rodean el espejo de agua como si se tratara de un anfiteatro pétreo, reforzando el carácter escénico del lugar.

Una reserva ambiental

Además de su valor paisajístico, la Laguna de la Niña Encantada es una reserva ambiental. Allí no está permitida la pesca, una medida clave para proteger a las especies que habitan el ecosistema, entre ellas las truchas que pueden verse en los videos mientras nadan entre los bloques de lava sumergidos. Esta normativa también contribuye a preservar la pureza del agua y a evitar cualquier alteración del hábitat.

Para ingresar al lugar se debe abonar una entrada que tiene un valor de $3.500 para mayores y de $2.500 para menores, jubilados y malargüinos. Los horarios de visita son de 9 a 19.