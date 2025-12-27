El look de Magnolia Vicuña que encendió el debate en Navidad

La elección estética para Navidad que lució la hija de la China Suárez, Magnolia Vicuña, no pasó inadvertida y recibió duras críticas. ¡Mirá lo que se puso!

La Navidad 2025 encontró a la China Suárez compartiendo, como ya es costumbre, fotos familiares a través de sus redes sociales. Entre todas ellas, una imagen en particular concentró la atención, y se trató de la foto de Magnolia Vicuña, su hija de siete años, vestida para la Nochebuena. Lejos de pasar desapercibida, la elección estética terminó generando un fuerte intercambio de opiniones.

Magnolia lució un vestido de tela pesada, mangas largas y una impronta claramente invernal. La prenda era sobria y estructurada, y evocó códigos más propios de climas fríos que de una noche marcada por las altas temperaturas del verano argentino. Ese contraste fue precisamente el punto que encendió la polémica.

Quien expresó su opinión sin rodeos fue Yanina Latorre, que utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo. “Explícame la niñita con un vestido de invierno con 35 grados a la sombra”, escribió la conductora de SQP, dejando en claro su postura crítica respecto al look elegido para la menor.

Por un lado, hubo quienes coincidieron con Latorre y señalaron la incoherencia climática de la prenda. Por el otro, surgió una defensa férrea hacia la China Suárez, con mensajes que cuestionaron la exposición y el análisis público sobre la vestimenta de una niña, especialmente en una fecha tan simbólica como la Navidad.

Más allá de la controversia, el episodio volvió a poner en evidencia cómo incluso los estilismos infantiles pueden convertirse en territorio de debate, sobre todo cuando pertenecen a figuras públicas.