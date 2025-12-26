Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por el "demencial" regalo navideño que le hizo a su hijo

Un obsequio navideño desató una nueva polémica mediática. La conductora cuestionó con dureza el accionar de la actriz en esta especial fecha.

Un reciente posteo en redes sociales se convirtió en el epicentro de una nueva controversia que involucra la crianza y las influencias futbolísticas en el entorno familiar de una de las actrices más mediáticas del país, la China Suárez. El disparador fue una imagen que circuló rápidamente, generando diversas teorías sobre las intenciones detrás del gesto.

La polémica estalló cuando se difundió una fotografía del hijo menor de la artista caracterizado con la indumentaria oficial de un club turco. La respuesta de la principal referente de LAM no se hizo esperar a través de sus plataformas digitales. Con su estilo directo y crítico, Yanina Latorre se sumó al debate virtual con una sentencia tajante sobre el accionar de la actriz: "Es demencial".

La dura reacción de Yanina Latorre ante la foto de Amancio f768x1-220605_220732_5050 La conductora de SQP no dudó en criticara la novia de Mauro Icardi. Foto: X @yanilatorre Este breve pero punzante comentario reaviva una enemistad que ya ha transitado los pasillos judiciales. Es importante recordar que la China inició acciones legales contra la panelista anteriormente por considerar sus opiniones como parte de un hostigamiento constante. Sin embargo, este nuevo cruce parece ignorar las treguas legales, enfocándose ahora en las supuestas señales enviadas hacia el padre del niño.

El trasfondo del vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña La China Suárez le hizo un polémico regalo al hijo que tiene en común con Benjamín Vicuña. Instagram Sangrejaponesa/ Instagram Benjaminvicuna.ok. En el universo de las redes sociales, las interpretaciones no tardaron en llegar, vinculando el obsequio con el presente sentimental de la madre y una posible indirecta hacia su expareja. Muchos usuarios señalaron que intentar vincular la imagen de los hijos con las pasiones deportivas de las parejas actuales es una dinámica recurrente en el historial de la artista, lo que alimenta las versiones de una relación tensa con el actor chileno.