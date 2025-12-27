Tres playas de Buenos Aires que valen la pena conocer este verano

Cuando llega el verano , gran parte del turismo se concentra en los balnearios más famosos de la costa atlántica . Sombrillas alineadas, música alta y playas colmadas suelen ser la postal habitual de la temporada alta en muchos destinos clásicos.

Sin embargo, Buenos Aires tiene playas que ofrecen una experiencia muy distinta. Son costas extensas, abiertas y con mucha menos intervención, donde el horizonte se pierde en el mar y el ritmo invita a bajar un cambio. Allí, caminar varios kilómetros por la arena o pasar el día en silencio sigue siendo posible.

Para quienes buscan mar, naturaleza y tranquilidad, estas playas de Buenos Aires valen realmente la pena conocer este verano y se presentan como una alternativa ideal a los destinos más concurridos.

Arenas Verdes es una de las playas más agrestes y tranquilas de la provincia. Ubicada cerca de Necochea, se caracteriza por su extensa franja de arena, médanos y un entorno natural casi intacto.

Es ideal para largas caminatas, descanso total y actividades al aire libre como pesca o sandboard. Incluso en plena temporada, la amplitud de la playa permite disfrutar del mar sin aglomeraciones .

Arenas Verdes es un paraíso costero agreste Foto: IG @cristianhoyo_ Arenas Verdes es un paraíso costero agreste Foto: IG @cristianhoyo_

Balneario Orense

En el partido de Tres Arroyos, Balneario Orense ofrece más de 20 kilómetros de playas abiertas y poco explotadas. Es uno de los rincones menos conocidos del sur bonaerense, con muy pocos habitantes permanentes.

El mar abierto, el viento constante y el silencio convierten a esta playa en un destino perfecto para quienes buscan desconexión y naturaleza pura, lejos del turismo masivo.

Esta playa está al sur de Buenos Aires Foto: Balneario Orense Esta playa está al sur de Buenos Aires Foto: Balneario Orense

Claromecó

Claromecó es un clásico que todavía conserva sectores amplios y tranquilos, especialmente en la zona de Dunamar. Allí, las playas son largas, abiertas y rodeadas de bosque, lo que genera un paisaje distinto dentro de la costa bonaerense.

Combina buenos servicios con espacio y calma, ideal para quienes quieren comodidad sin resignar playas extensas y caminatas junto al mar.