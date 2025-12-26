El cambio de look de Sofía Gonet que duró solo unas horas en redes

Sofía Gonet sorprendió con un look radical antes de irse de Instagram. No te pierdas las fotos que subió.

“Nuevo look y más mala que nunca”: la frase que marcó el último post de Sofía Gonet.

Sofía Gonet anunció su retiro momentáneo de las redes sociales. Sin embargo, apenas antes de despedirse de sus seguidores, mostró un cambio radical de look que apareció fugazmente en su perfil y luego fue eliminado.

En medio de la polémica por el escándalo con Homero Pettinato, la influencer conocida como “la Reini” compartió un video mostrando el resultado de su paso por la peluquería. El nuevo hairstyle marcó un quiebre claro con su imagen anterior, y se animó a un flequillo desmechado y relajado, acompañado por ondas naturales que le dieron un aire renovado.

Sofía acompañó el cambio con un look explosivo que mezcló sastrería clásica con la moda de la lencería visible. Llevó un blazer azul marino con rayas blancas verticales y lo combinó con una corbata estampada en tonos marrones, construyendo una silueta de poder con impronta genderless.

Debajo del saco, dejó ver un corpiño negro de encaje con transparencias, y completó el outfit con un pantalón sastrero de tiro bajo, con cintura reversible en color blanco.

El mensaje que acompañó la publicación fue directo: “Nuevo look y más mala que nunca”, escribió en el pie de foto. No obstante, el video desapareció pocas horas después, dejando más preguntas que respuestas.