Sofía Gonet volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de lo que fueron las publicaciones contra Homero Pettinato, su expareja. La joven influencer esta vez sorprendió con un fuerte video al borde de la censura y se viralizó de manera inmediata.

En las últimas horas confirmó que se iba a retirar de las redes sociales por todo lo ocurrido y volvió muy recargada: "Ya sané, Feliz Navidad a todos. A dónde me iba a ir", expresó junto al video.

El fuerte video que compartió Sofía Gonet en la previa de Navidad Sofía Gonet compartió un fogoso video al borde de la censura: "Me porté muy mal" En el clip se lo puede ver junto a un hombre que se encontraba, al igual que ella, con vestimenta en honor a Navidad. El clip llegó a más de 30.000 likes y los usuarios no tardaron en comentarle a la participante de MasterChef Celebrity.