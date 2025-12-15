Tras los escándalos protagonizados con Hometo Pettinato, la influencer vivió otro momento que en redes fue altamente cuestionado.

Sofía Gonet ha sido la protagonista de un fin de semana lleno de conflictos, desde su expareja, Homero Pettinato; hasta comentarios realizados que quedaron fuera de lugar. En esta ocasión, La Reini no pasó desapercibida y las redes no la perdonaron.

La influencer oficializó la alfombra roja de los Martín Fierro del Streaming. Conforme llegaban las figuras y personajes de la noche, la mediática los recibía con preguntas incómodas, o intentos de romper el hielo en la previa del evento. Todo marchaba "normal" hasta que apareció Diego Poggi.

El momento "papelón" de Gonet Embed - El desatinado comentario de Sofía Gonet a Diego Poggi que la dejó mal parada: "Sos gay" El contexto se dio a base de una charla sobre moda, a lo cual Gonet la atribuyó específicamente a mujeres y gays. Acto seguido, Poggi avanzó con su estilo característico: "Soy pero no, soy trucho", evidenciando que su estilo no se aferra a la premisa de la influencer.

Con notable asombro, la morocha preguntó: "¿Vos sos gay?", algo que descolocó a los presentes, como la Tora Villar. Lejos de mostrar sorpresa, Diego retrucó el mal momento con un "depende del día".

"¿Sos bisexual?", volvió a insistir Sofía, lo que el periodista volvió a responder: "Hago lo que puedo". Para culminar la incómoda situación, la mediática expresó: "Como no te gusta la moda si sos gay", a lo que el conductor dejó ver otra faceta desconocida: "tampoco me gusta el fútbol".