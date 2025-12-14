El fuerte y preocupante posteo de Sofía Gonet tras el descargo de Homero Pettinato

La participante de MasterChef Celebrity reaccionó en su Instagram tras los chats que compartió su ex.

Sofía Gonet y Homero Pettinato volvieron a ser protagonistas en las redes sociales. Es que la influencer decidió compartir fuertes chats privados donde el hijo del conductor la insulta y, por supuesto, que el integrante del streaming Olga decidió defenderse.

"Otra vez Sofía está teniendo un ataque de violencia y locura contra mí porque me sacaron una foto con una amiga viendo a una banda. Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad", comentó Homero Pettinato en un video.

Sumado a este clip, el conductor decidió hacer públicas las amenazas de su expareja: "En realidad es fácil, si de verdad querés que te mate a trompadas, es fácil saber qué tenés que decir". Luego, otro mensaje en el que expresó: "Agradece que no te tengo cerca porque ahí sí te mato".

El posteo de Sofía Gonet que preocupó a sus seguidores Captura de pantalla 2025-12-14 131853 En la mañana del domingo, Sofía Gonet preocupó a todos sus seguidores al compartir una historia de Instagram de un pastillero con dos tipos de pastillas de diferentes colores y la frase: "La verdad siempre triunfa".