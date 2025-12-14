El video alto voltaje de Nicolás Vázquez a sus 48 años que despertó suspiros en redes sociales: ¿qué hizo?

El actor disfruta a pleno el estallido de su carrera teatral y un nuevo amor que renovó esperanzas. Lejos de ocultar sus atributos, el hombre se dejó ver en redes.

Nicolás Vázquez demuestra que a los casi 50 años, puede mantenerse fuerte y seguir siendo uno de los hombres más guapos de la farándula argentina. Recientemente, compartió un video en sus redes sociales que a dejó a muchos sin palabras. Una grabación algo "alto voltaje" que lo muestra libre de ropa.

Frente a un gran espejo, el actor de Rocky posó con grandes bíceps y una espalda entrenada. Con 48 años, Vázquez luce con orgullo una figura espléndida y llena de energía. Aunque su figura no es lo único que lo mantiene bien, las nuevas oportunidades y crecimientos profesionales mantienen al mediático en un gran momento personal.

"Me veo fuerte y bien, y eso me da felicidad" Embed - El video alto voltaje de Nicolás Vázquez a sus 48 años que despertó suspiros en redes: ¿qué hizo? Como es costumbre, Nicolás fue consultado por Revista Gente sobre Gimena Accardi durante la presentación de Rocky en el Teatro Lola Membrives, a lo que respondió que ambos están "mejor," y que lo importante es el deseo mutuo de felicidad: "Yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz, como ella me lo desea a mí."

Además, sostuvo que el 2025 trajo aprendizaje, y lo tituló como “un año de estar mucho con mi familia, de estar mucho con mi hermana, con mis amigos... Me reencontré con un montón de gente, algo que me hacía falta, que también necesitaba". Y reflexionó: "Ahora me veo fuerte y bien, así que eso me da mucha felicidad".