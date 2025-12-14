La nueva comedia navideña de Netflix que arrasa en reproducciones y promete divertirte en estas fiestas

El reciente estreno en la plataforma de streaming se posiciona como el gran éxito de la temporada navideña. Una historia que mezcla espíritu festivo, romance y un secreto.

El espíritu de las fiestas de fin de año ha aterrizado con fuerza en el universo del streaming, consolidando un título recién incorporado a la oferta de Netflix. La plataforma ha estrenado un film que combina la calidez del espíritu navideño con los enredos del romance, logrando capturar la atención de millones de suscriptores. Denominada originalmente A Christmas Secret, esta producción cinematográfica ya se perfila como un fenómeno y ha logrado ingresar rápidamente en el selecto grupo de las películas más vistas del servicio.

Según reportes recientes, esta propuesta de comedia navideña es un relato clásico que evoca la magia de las celebraciones, al mismo tiempo que explora las complejidades de la vida moderna, específicamente, los desafíos que enfrenta una madre para mantener a flote su hogar. La narrativa ha resonado profundamente con el público, ubicándola entre los cinco largometrajes más reproducidos del catálogo actual, a tan solo días de su lanzamiento.

El secreto de Santa: la trama de la nueva apuesta de Netflix Captura de pantalla (660) La trama sigue la vida de Taylor Jacobson, una mujer que batalla como madre soltera y se enfrenta a la necesidad de obtener ingresos adicionales para cubrir gastos esenciales, como las costosas lecciones de esquí de su hija, mientras se acerca la Navidad. La solución audaz que encuentra es aceptar un empleo secreto: vestirse como el icónico Papá Noel en un centro vacacional. “Lo que comienza como un simple trabajo secreto para ganar dinero extra, se convierte en una oportunidad para que Taylor redescubra la alegría de las fiestas y encuentre una inesperada posibilidad para el amor”, detalló un comunicado sobre la producción.

Un elenco que logra conectar la historia y traspasa la pantalla My Secret Santa, el trailer oficial de Netflix My Secret Santa, el trailer oficial de Netflix. Video: YouTube Netflix Durante su turno laboral encubierto, Jacobson conoce a Matthew Layne, el encantador gerente del establecimiento, quien pronto se convierte en un interés romántico. La dinámica central del largometraje gira en torno a los malentendidos y las divertidas situaciones que surgen mientras la protagonista lucha por preservar su anonimato, evitando que Layne descubra su doble identidad. El film, que consolida su lugar como un éxito de Netflix, cuenta con figuras reconocidas de la pantalla chica como Alexandra Breckenridge y Ryan Eggold, sumándose también Tia Mowry y Barry W. Levy al reparto principal.