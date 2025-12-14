El hijo del reconocido conductor compartió sus pruebas en las redes sociales tras las acusaciones de su exnovia.

En las últimas horas, Sofía Gonet arremetió fuertemente contra Homero Pettinato, su expareja. La influencer decidió compartir en sus redes sociales chats privados donde el hijo de Roberto la enfrenta con fuertes acusaciones y hasta insultos.

Luego de esto, Homero decidió defenderse y compartió su descargo en Instagram: "Otra vez Sofía está teniendo un ataque de violencia y locura contra mí porque me sacaron una foto con una amiga viendo a una banda. Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad".

"Obviamente le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo dije 'por lo menos no chupo p...', es porque ella me dijo 'me estoy cog... a un millonario'". Luego de este descargo, decidió mostrar fuertes chats y una amenaza que recibió por parte de Sofía Gonet.

Homero Pettinato se defendió de las acusaciones de Sofía Gonet Homero Pettinato rompió el silencio, se defendió y mostró un mensaje amenazante de Sofía Gonet: "Tengo ganas de..." "Tengo ganas de partirte el cráneo hoy. Estoy sacada, sos un mentiroso y siempre fuiste un mentiroso", fue uno de los primeros mensajes que el integrante del streaming Olga mostró.

Homero Pettinato Los chats que compartió Homero Pettinato tras las acusaciones de Sofía Gonet. Fotos: capturas de pantalla Instagram / @homeropettinato. En otra captura de pantalla, Pettinato mostró la furia que Sofía descargó contra él: "En realidad es fácil, si de verdad querés que te mate a trompadas, es fácil saber qué tenés que decir". Ya en la última imagen mostró una discusión por WhatsApp donde ella termina expresando: "Agradece que no te tengo cerca porque ahí sí te mato".