Tamara Pettinato volvió a cruzar a Sofía Gonet tras sus dichos contra Homero Pettinato luego su separación

La influencer Sofía Gonet, reconocida en las redes como La Reini, y Homero Pettinato pusieron recientemente punto final a su romance después de seis meses. El desenlace tomó un giro inesperado cuando ella compartió un clip en el que detallaba, sin filtros, las razones por las que decidió terminar. Esto hizo estallar a Tamara Pettinato, hermana del streamer.

Aunque en un principio el hijo del reconocido músico Roberto Pettinato restó importancia al asunto con ironía, más tarde expresó su malestar. Reveló que las burlas en línea escalaron a ataques directos y confesó que, pese a todo, aún guarda sentimientos por Sofía Gonet.

Tamara Pettinato, hermana de Homero, optó por no profundizar demasiado en el tema durante una entrevista, aunque no pudo evitar dar su perspectiva: "De lo que pasó entre ellos no puedo opinar. Puedo opinar, pero en privado. No tengo permiso de hablar y meterme en ese tema, pero por supuesto que está triste", afirmó la comunicadora.

Además, criticó la decisión de Gonet de exponer el conflicto públicamente: "A mí me parece que lo que ella hizo es abrirle una puerta a que todos lo puteen, me parece bastante grave y me parece una maldad innecesaria. Cada uno hace la catarsis como quiere, ¿no? como le sale", agregó con firmeza.