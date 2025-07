Karina Iavícoli fulminó a Tamara Pettinato por su polémico gesto cuando ganó el Martín Fierro

"Y el ganador es... ¡ Karina Iavicolí !", anunciaba Pamela David en los Premios Martín Fierro a la Radio , realizados el pasado domingo 27 de julio. Muy feliz, Karina se acercó al escenario a buscar su premio por "Mejor columnista de espectáculos" por su labor en Diego a la tarde de Radio Mitre. Pero a quien no le gusto en absoluto esto fue a Tamara Pettinato .

Esto fue lo que dijo Karina Iavícoli en Desayuno Americano sobre Tamara Pettinato

Sin filtro, Iavícoli redobló la apuesta: “Sí, ella no es periodista de espectáculos, hace humor. Se copia de lo que decimos. Yo llamo, tengo una agenda, chequeo fuentes. Eso es laburar. Hablar de lo que hacen otros no es ser periodista de espectáculos”, disparó. Y cerró, filosa: “Igual, es mi noche, es mi Martín Fierro. Tami, no voy a hablar de vos”.