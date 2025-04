Tamara Pettinato furiosa en vivo tras un mensaje sorpresivo de su novio

Durante la emisión de su programa en Radio Con Vos, la conductora Tamara Pettinato recibió una imprevista declaración de su pareja, con quien inició una relación en 2023. El mensaje que reprodujo al aire provocó una inesperada reacción que generó un extraño clima en el estudio.

El diputado por Chubut José Glinski había planeado el momento y lo ejecutó mediante un audio pregrabado que se transmitió en vivo. "Me dicen que tenemos un audio. A ver...", comentó la hija de Roberto Pettinato, ignorando lo que estaba por ocurrir.

En la grabación, se escuchó muy entusiasmado a Glinski expresar: "Yo les propongo viajar todos juntos a nuestro casamiento en Jerusalén, en Israel. Vamos todos al muro de los lamentos y hacemos un casamiento judío. Amor, te estoy proponiendo casamiento, pero en Israel con toda la banda. ¿Qué pensás?". La propuesta, hecha de manera pública, generó una mezcla de sorpresa y desconcierto en Tamara.

Tamara Pettinato furiosa por un mensaje de su novio al aire de su programa de radio

Frente a esta declaración inesperada, Pettinato no ocultó su incomodidad y, entre risas, respondió con enojo: "Si me vas a pedir casamiento así me parece una mier...". Más tarde, la periodista compartió un momento familiar en el que su novio solicitó formalmente la bendición de su padre Roberto. "Vengo a pedirte la mano de tu hija para que sea mi esposa", dijo José. Con su característico estilo humorístico, el músico replicó: "Te puedo dar un dedo ahora".

En la grabación se escuchó muy entusiasmado a Glinski hacerle la propuesta a Tamara.

Foto: Instagram @tamarapettinato

Finalmente, Glinski detalló que la ceremonia incluirá tres rituales distintos, culminando en el venerado Muro de los Lamentos, un sitio sagrado para la religión judía. Todo indica que la boda está en marcha y promete ser un evento inolvidable.