La contundente respuesta de Beto Casella cuando le preguntaron si trabajaría nuevamente con Tamara Pettinato

Uno de los mayores escándalos del 2024 se dio en agosto, cuando salieron a la luz videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada. En aquel momento, la hija de Roberto Pettinato se ausentó por una semana de los medios de comunicación y luego regresó a Bendita, donde era panelista, y contó su versión de los hechos. Beto Casella la defendió a su compañera en ese entonces.

Pero las cosas se pusieron tensas entre Pettinato y Casella. Pocos días después de la palabra de Tamara, el conductor del ciclo expresó: "A mí me reportaron que Tamara estaba hecha una furia con la noticia, que le dijo que no la cuidamos, ni lo dos días que no estuvo y menos el día que vino al programa. ¡Yo creo que la re contra cuidamos! Y en uno de los mensajes dice que no quiere venir más, que no acepta los días que le pedimos que se tome. Así que, en ese momento, yo le dejé un audio a Tamara y le expliqué que yo había tomado esa decisión, no el productor, porque me parecía lo más sano, y le dejé un segundo mensaje en el que le dije que si ella no quería venir más, a mí me daba igual, la verdad, ella verá qué quiere hacer con su carrera".

Tamara era panelista en "Bendita".

Tamara dejó de ser parte del panel de Bendita y, a lo largo de estos seis meses, cuando los móviles de distintos programas han hablado con el presentador, le consultan por la periodista.

Hace pocos días, Beto Casella habló en un móvil de Mañanísima, y le preguntaron por Pettinato. "¿Cómo está la relación de Canal Nueve, y tuya, con Tamara Pettinato, hoy poy hoy?", le consultó Lucas Bertero.

Esto fue lo que dijo Beto Casella en Mañanísima sobre Tamara Pettinato

"No tenemos, yo, al menos. No se si quedó algún vínculo, que por ahí se puede recuperar", respondió el conductor.

Momentos después, Majo Martino le preguntó a Casella: "Beto, ¿vos volverías a trabajar con Tamara Pettinato si llega a surgir la posibilidad en algún momento?".

"Para mí no está cancelada a nivel personal, digamos. La verdad que yo sigo pensando que por eso, yo un día había dicho 'yo no la voy a despedir', porque seguía siendo un hecho de vida privada en un ámbito privado. Ahora, tenía una repercusión emocional tan fuerte; el tipo, Alberto Fernández; el rechazo de tanta gente; la pandemia, lo peor fue la pandemia, lo que más atravesaba el tema emocional, lo que más me escribían a mí era: 'Yo no pude despedir a mi viejo'". Mirá, se le reprochaba más la foto de la fiesta en pandemia que el encuentro en sí mismo, que podía ser el encuentro entre un tipo baboso y una chica que le jugueteaba", fue la réplica de Casella.