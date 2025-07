Homero Pettinato rompió el silencio tras las escandalosas acusaciones de Sofía Gonet: "Me dejó..."

Luego, Nati Jota le consultó cómo se encuentra en medio de esta situación. "Estoy bien, estoy bastante bien. A mí lo que me pasa con esto, como para dar una respuesta, primero, nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía ni decir nada malo de alguien que amé, que amo, quiero o fue parte de mi vida. Es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola. Me parece una persona increíble", destacó Pettinato.

Y aseguró: "Yo nunca participaría de eso porque realmente la quiero, la amé muchísimo y porque no creo que valga la pena tampoco. Y bueno, y la gente que me tira hate ya bajará, como siempre baja el hate".

"A mi me sorprendió muchísimo realmente, me dejó pasmado el viernes a la noche lo que sucedió, porque sentís que no te lo mereces, que no había razones para que eso termine de esa manera. Yo le mando un abrazo grande y espero que podamos charlar en otro momento", concluyó el integrante de Sería increíble.