Tras seis meses de relación, una famosa pareja mediática se separó

"Situación sentimental: no vuelvo al país hasta superar a mi ex", escribió la influencer junto a una foto donde se ven los horarios de los vuelos en un aeropuerto.

Por otro lado, Homero Pettinato publicó en Instagram (@Homeropettinato) un video en blanco y negro con la frase "Ta pal corchazo", y la canción Broken de Gorillaz. Y hay algo muy particular: la parte de la letra que eligió para aquella grabación.

Este fue el video que compartió Homero Pettinato en sus historias de Instagram

"It's broken. Our love, it's broken", dice la letra del tema musical, que, traducido al español significa: "Está roto. Nuestro amor, está roto". Este detalle refuerza la idea de la separación entre la pareja.