Al borde de la censura: Sofía Gonet incendió las redes con una picante sesión de fotos

La figura de redes sorprendió con una sesión de fotos con muy poca ropa inspirada en un desafío televisivo. Mirá las imágenes que encendieron la web.

La creadora de contenido Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática con una propuesta visual de alto impacto. Tras su reciente aparición televisiva, decidió subir la temperatura en las redes sociales mediante una serie de imágenes de alto voltaje que no tardaron en viralizarse, demostrando una vez más su innegable capacidad para generar conversación y marcar tendencia en el ámbito del espectáculo.

El concepto detrás de este material visual surge directamente de su participación en MasterChef Celebrity, el certamen gastronómico más famoso del país. En una velada temática dedicada al karaoke, la joven tuvo el desafío de interpretar melodías junto a figuras como Ariel Puchetta, un momento que aprovechó estratégicamente para canalizar una faceta artística diferente e inspirada en la estética rebelde de las divas del pop de principios de los años 2000.

gonet 3 Sofía Gonet hizo un homenaje estético a la cultura pop tras su participación en la noche de karaoke. Foto: Instagram @sofiagonet Para materializar esta visión artística, la influencer optó por una estética minimalista y sumamente provocadora que dejó poco a la imaginación. Despojada de vestimenta y cubriéndose estratégicamente solo con cables entrelazados, completó el estilismo únicamente con unas llamativas botas de caña alta. “Arranca mi carrera musical. Hoy noche de karaoke en @masterchefargentina ”, expresó junto a las postales que evocan el espíritu de grupos icónicos, referenciando claramente el estilo de Popstars.

La repercusión de Sofía Gonet después de su gala en MasterChef Celebrity Gonet 1 Botas altas y actitud desafiante: los elementos claves del look viral de la participante de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @sofiagonet Con el humor ácido y la autoconfianza que la caracterizan, Sofía Gonet compartió el detrás de escena de la sesión de fotos explicando sus múltiples roles en tono de broma. “Soy, no es una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars”, relató, agregando irónicamente: “No solo soy influencer, emprendedora, youtuber, tiktoker, ¿qué más soy? Cocinera, pastelera, sino también acróbata... y bueno, música, obviamente”.