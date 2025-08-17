El repudiable comentario de Sofía Gonet que fue criticado en redes: "Pibe común y laburador"

La relación entre Homero Pettinato y Sofía Gonet , conocida en redes como La Reini, llegó a su fin a fines de julio de 2025 y derivó en un fuerte cruce mediático, muchas culpabilidades y resentimientos.

El conflicto comenzó cuando Gonet publicó en redes un extenso video titulado “Aun así me quedé, parte uno de 65”, en el que relató episodios que habría vivido durante los seis o siete meses de vínculo con el conductor.

Entre esos episodios, mencionó que Pettinato se quedó dormido en un viaje que habían planeado, que convivieron con una rata en su casa, que él usó su tarjeta para comprar un proyector, que le encontró likes a otras mujeres y mensajes con su ex, además de acusarlo de descuidar la higiene y dejarla sola en eventos.

La respuesta de Pettinato llegó primero en tono irónico, con un video en el que, en medio de una cena, se limpiaba las manos en el pelo de una amiga y bromeaba diciendo frases como: “¿Pagás vos? Porque no traje la billetera” y “¿Querés venir a casa? Vivo con una rata”.

Homero Pettinato y Sofía Gonet terminaron su relación a mediados de julio de este año. Créditos: X @PtcRecargado.

Días después, en el programa Sería Increíble (Olga), cambió el registro y negó tener una rata en su hogar, afirmó que siempre lo habían querido, que no hablaría mal de su ex y que se habían despedido “en buenos términos”.

En una entrevista posterior con Cami Mayan para Resumido (Luzu), Gonet sostuvo que necesitaba contar lo que vivió porque “no podía callarse” y que siempre hace catarsis al separarse.

El episodio sumó un nuevo capítulo a principios de agosto, cuando la influencer compartió en Instagram una producción de fotos sensuales realizadas en Río de Janeiro junto a un hombre no identificado. Pettinato rompió el “contacto cero” y reaccionó al posteo con emojis de aplausos, gesto que generó múltiples interpretaciones en redes.

image Unas fotos subidas de tono. Créditos: sofiagonet

Una historia que sigue

Recientemente, Sofía Gonet publicó una caja de preguntas para responder a sus seguidores. Entre los más de 700 mil usuarios que conectan con la famosa influencer, uno de ellos realizó una curiosa pregunta. La respuesta que recibió no fue la esperada.

"Le darías una chance a un pibe común y laburador clase media", escribió el usuario que no figura su nombre. La Reini respondió con un contundente NO.

image La influencer en Instagram. Créditos: Instagram / sofiagonet

Luego de lo ocurrido, muchos internautas criticaron a la creadora de contenido: "Quién la entiende", "Algo de coherencia no vendría mal", "Tal vez, el plástico que tiene encima no la deja pensar con claridad", "Quiere volver a su personaje cuando se comía a un gordo sucio".