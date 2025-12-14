Los nuevos detalles que expuso Tamara Pettinato tras el escándalo de Homero y Sofía Gonet: "Testigo de su..."

El mundo del espectáculo se vio sacudido este fin de semana por un nuevo enfrentamiento. La reconocida influencer Sofía Gonet y el conductor Homero Pettinato desataron una tormenta mediática al intercambiar explosivos mensajes y amenazas que, según trascendió, tienen su origen en un conflicto de larga data.

La magnitud del escándalo escaló rápidamente, captando la atención de los usuarios y medios. Sin embargo, en las últimas horas, la disputa sumó un nuevo y crucial testimonio: el de Tamara Pettinato , hermana de Homero , quien decidió romper el silencio y defender públicamente a su familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Tamara Pettinato compartió una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp que mantuvo con su hermano Homero . Estos mensajes, que datan de meses atrás, exhibirían la supuesta desesperación del conductor ante las amenazas de Gonet .

En una de las primeras capturas, Homero le confiesa a Tamara la gravedad de la situación: "Me dejó bien en claro que si yo la cago ME MATA. Y si la dejo me mata" , se lee en el chat.

La situación se reitera en otro mensaje, con fecha del 6 de junio , donde Pettinato vuelve a describir un clima de tensión y peligro: "Sofía me cuidó dos días después se fue puteándome y diciendo que me quiere matar. Y yo ya la quiero dejar" . Los mensajes pintan un panorama de una relación marcada por la inestabilidad y el miedo.

WhatsApp Image 2025-12-14 at 8.38.05 PM Tamara expuso y Sofía está complicada. Créditos: Instagram

Como tercera captura, Tamara expuso otra charla sobre uno de los videos de La Reini hablando sobre Homero. Luego comentó: "Aún después del video de mierda que ella hizo en su contra él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo pero espero que esto sea el fin".

"Fui testigo de su violencia y toxicidad"

Homero Pettinato rompió el silencio Foto: Redes sociales y captura de video Homero y Tamara Pettinato: Archivo MDZ

Tras la exposición de los comprometedores chats, Tamara Pettinato acompañó las imágenes con un fuerte descargo que posiciona firmemente a su hermano como víctima de la situación.

"Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad. Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue", sentenció la panelista y actriz.

Con estas declaraciones, Tamara no solo respalda la versión de Homero Pettinato, sino que también lo presenta como la parte vulnerable en una relación que describe como "tóxica".