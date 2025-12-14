Homero Pettinato quedó en medio del ojo de la tormenta por su conflicto mediático con la influencer Sofía Gonet , el conductor decidió no esconderse y enfrentó a las cámaras en la alfombra roja de los Martín Fierro del Streaming , a escasos metros de su expareja, quien oficiaba como una de las figuras de la transmisión.

Lejos de la postura combativa que se vio en redes sociales, Pettinato se mostró vulnerable y visiblemente afectado por la exposición de los últimos días.

La sinceridad fue el arma elegida por Homero para transitar la noche. Al ser consultado sobre cómo sobrellevaba el escándalo, el humorista apeló a una ironía cargada de realidad:

Embed - Tras el gran escándalo con Sofía Gonet: Homero Pettinato apareció en los Martín Fierro y rompió el silencio

“Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, traídos de afuera” , confesó, dejando entrever que el impacto emocional del conflicto requirió asistencia médica.

Consciente de que la adrenalina del evento es momentánea, agregó con resignación sobre lo que le espera al apagarse las luces: “Mañana es un bajonazo” .

No soy wandanarezco

Homero Pettinato y Sofía Gonet Homero Pettinato y Sofía Gonet terminaron su relación a mediados de julio de este año. Créditos: Archivo MDZ

Uno de los puntos que más quiso remarcar el hijo de Roberto Pettinato fue su incomodidad con el perfil mediático que tomó la disputa. “La verdad fue un episodio triste, muy feo, y no me identifica”, aseguró, intentando despegarse de la imagen de conflictivo.

Para graficar su disgusto con la situación, utilizó un neologismo que resonó en la alfombra roja: “No soy 'wandanarezco'”, dijo, en clara alusión a los escándalos mediáticos al estilo Wanda Nara. “No me gusta tanto el escándalo ni exponer la vida privada”, insistió.

Sin embargo, justificó su reacción en redes (donde publicó chats privados) como un acto de defensa propia inevitable: “Capaz que en esta situación no me quedó otra y bueno… contraataqué”.