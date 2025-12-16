Tamara Pettinato se metió en el escándalo entre su hermano y Sofía Gonet: "Me pareció injusto que ella...."

La hermana de la figura mediática se pronunció sobre la polémica ruptura de la pareja. Reveló detalles crudos y expuso las verdaderas razones de las tensiones.

La intensa disputa que acaparó la atención mediática entre Homero Pettinato y su expareja, Sofía Gonet, forzó una intervención familiar. La periodista Tamara Pettinato decidió dejar de lado su habitual bajo perfil sobre asuntos personales para ofrecer una defensa categórica de su hermano, argumentando que su accionar no fue un impulso, sino una reacción inevitable ante el sufrimiento que observó de cerca. La mediática justificó su decisión de publicar capturas de pantalla en redes sociales con un propósito claro: "Yo subí lo que subí para avalar lo que él dijo", puntualizando que la angustia del joven fue el motor de su exposición.

Al ser consultada por cronistas de distintas señales, la columnista detalló la profunda preocupación que sentía por el estado emocional de su hermano. La tristeza y el llanto de Homero fueron el detonante para que ella tomara parte en el conflicto, intentando incluso mantener el tema en secreto para proteger a su madre de la exposición, un objetivo que, inevitablemente, no pudo sostenerse. La periodista reveló que, tiempo antes de la ruptura pública, el círculo íntimo ya había manifestado serias reservas sobre el vínculo. "Suponíamos que podía pasar algo de esto, le aconsejamos que salga de ahí porque no era una relación que le hacía bien", confesó, aunque admitió la dificultad de desvincularse de una relación compleja: "Es más fácil decir que estás en una relación tóxica que salir de ahí", reflexionó.

La verdad detrás de la defensa de Homero Pettinato El explosivo testimonio de Tamara Pettinato que complica a Sofía Gonet y defiende a su hermano. Video: El Trece A pesar de su firme apoyo, Tamara Pettinato no esquivó la autocrítica respecto al comportamiento de su hermano durante el intercambio de mensajes. Reconoció que "Pienso que los mensajes de Homero también están mal", pero destacó que el joven se disculpó por sus exabruptos. Para contextualizar la agresividad de las interacciones, comparó el tono con las dinámicas familiares: "Cuando nos peleamos, a mí también me dice esas cosas", ejemplificó, buscando desdramatizar parcialmente los términos de la disputa.

Tamara Pettinato reconoce que Sofía Gonet amenazó a su hermano El punto de inflexión que motivó la exposición pública, según la versión de Tamara, fue la supuesta gravedad de los mensajes recibidos. La periodista aseguró que su hermano se sintió acorralado y que "A Homero no le quedó otra que exponer los mensajes de ella, que eran más subidos", ya que debía defenderse de lo que definió como un patrón de agresión verbal. Confirmando la versión del joven, Tamara Pettinato fue contundente al afirmar haber presenciado la agresividad de la influencer: "Yo ya sabía de las amenazas de ella, fui testigo", sentenció, reforzando la seriedad de la situación.