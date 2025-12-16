Sofía Gonet realizó un duro descargo y volvió a apuntar contra Homero Pettinato: "Necesita ayuda"
La joven influencer compartió un contundente posteo en sus redes sociales tras el escándalo.
Sofía Gonet y Homero Pettinato volvieron a estar en el foco de la polémica luego de los fuertes chats que compartieron. Ambos se acusaron mutuamente y, tras esta situación, la participante de MasterChef decidió compartir un fuerte video apuntando contra su expareja.
La influencer decidió ir a fondo y contar detalles de su relación con el integrante del streaming OLGA: "Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa".
Luego apuntó directamente contra Homero Pettinato: "Se ve que todo esto no es violencia y también se ve que ustedes esperaban que yo era Sarah Kay o el Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, y que yo eso no lo quiero juzgar, pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas".
Sofía Gonet volvió a apuntar contra Homero Pettinato
"Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero", siguió expresando en el video que subió a su cuenta de Instagram.
También dejó en claro que "es verdad que yo fui violenta, también es verdad que mi ex fue violento, también es verdad que los canales de streaming fueron violentos, todos los medios televisivos fueron violentos; sino, fíjense cómo abordaron todos el tema diciendo, hablando, insultando y diciendo barbaridades denigrantes, la gente que me escribió a mí, la gente que le habrá escrito a mi ex, Twitter, hay violencia por todos lados. El tema ya está cerrado de ambas partes, yo no voy a salir a hablar ni a contar más nada".