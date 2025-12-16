Sofía Gonet y Homero Pettinato volvieron a estar en el foco de la polémica luego de los fuertes chats que compartieron. Ambos se acusaron mutuamente y, tras esta situación, la participante de MasterChef decidió compartir un fuerte video apuntando contra su expareja.

La influencer decidió ir a fondo y contar detalles de su relación con el integrante del streaming OLGA: "Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa".

Luego apuntó directamente contra Homero Pettinato: "Se ve que todo esto no es violencia y también se ve que ustedes esperaban que yo era Sarah Kay o el Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, y que yo eso no lo quiero juzgar, pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas".

Sofía Gonet volvió a apuntar contra Homero Pettinato Sofía Gonet realizó un duro descargo y volvió a apuntar contra Homero Pettinato: "Necesita ayuda" "Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero", siguió expresando en el video que subió a su cuenta de Instagram.