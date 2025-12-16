Yanina Latorre reveló el fuerte momento que se vivió en las grabaciones del reality de Telefe.

MasterChef Celebrity es un éxito en la pantalla de Telefe y es, sin lugar a dudas, el programa más visto de la noche en la televisión argentina. Sin embargo, la nueva edición que lleva adelante Wanda Nara está llena de polémicas y en las últimas horas revelaron que una participante rompió en llanto.

Fue Yanina Latorre, conductora de América, quien contó lo que sucedió en medio de la grabación con una de sus compañeras. La panelista de LAM se encuentra reemplazando a Maxi López durante unos días, ya que él viajó a Europa para estar con su pareja e hija.

El cronista de Intrusos le consultó a Yanina cómo vio a Sofía Gonet luego de las publicaciones que realizó contra Homero Pettinato y allí reveló lo que sucedió: "La vi bien, llegó hoy y me dijo que no estaba arrepentida de nada y que lo volvería a hacer".

Yanina Latorre confirmó que una participante de MasterChef Celebrity rompió en llanto Afirman que una participante de MasterChef Celebrity rompió en llanto y abandonó la grabación "En el medio de la grabación se puso a llorar y tuvo que abandonar la grabación", contó la panelista de América, quien dejó en claro que luego de unos minutos La Reini volvió al estudio para continuar con las grabaciones de manera normal.