Ian Lucas reveló sus búsquedas en Instagram y Wanda Nara lo cruzó asegurando que no le cree nada

Wanda Nara protagonizó un momento hilarante en la reciente gala de MasterChef Celebrity al poner en duda las búsquedas en redes sociales de Ian Lucas.

Una nueva gala de MasterChef Celebrity en Telefe fue el escenario de un momento de alto voltaje cómico, con Wanda Nara como protagonista. La conductora no dudó en presionar al participante Ian Lucas, exponiéndolo al aire sobre el verdadero contenido de su teléfono.

Wanda Nara duda por completo de Ian Lucas La situación se desencadenó cuando el youtuber se acercó al jurado para la clásica presentación de su preparación. Ian Lucas explicó que se inspira activamente en redes: "Estoy mucho en Pinterest, viendo platos, todo, así que hoy le metí ahí cosita". Al ser consultado por Damián Betular sobre qué colocaba en el buscador, Ian aseguró que sus búsquedas en Instagram también eran exclusivamente "comidas" y "presentación comida".

El comentario de Wanda Nara hacia Ian Lucas. Fue en ese instante que Wanda Nara, con picardía periodística, lanzó su duda: "Me gustaría chequearlo eso, porque... dejame dudar". Sin darle tiempo a reaccionar, la conductora le exigió que mostrara su historial: "A ver la lupita". La incomodidad del participante fue evidente, quien intentó escapar del momento con una excusa risueña: "No tengo el celular acá. Me lo guardó el presi (Maxi López), lo tiene guardado el presi".