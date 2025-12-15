El look de Wanda Nara que se volvió el favorito de la temporada

Wanda Nara eligió el color del verano y brilló con un body escotado, sastrería ajustada y una presencia arrolladora. ¡Mirá!

Wanda Nara volvió a aparecer en redes con un outfit que condensaba todo lo que se espera de ella. Ella eligió mostrarse con un look sastrero camel, uno de los colores más fuertes de la temporada, y lo elevó con una facilidad que deja bastante claro por qué sigue siendo una de las mediáticas más influyentes del país.

Con más de 17 millones de seguidores, Wanda ya se ha convertido en una marca en sí misma. Sus fotos acumulan miles de likes, y cada publicación desata debates y elogios. Esta vez no fue distinto, y eligió un conjunto camel ultra ajustado al cuerpo, combinado con un body mega escotado y semitransparente que le dio una dosis justa de sensualidad.

En cuanto al pelo, lo llevó lacio, prolijo y suelto, lo que acompañaba el juego minimalista del conjunto, mientras que su maquillaje de ojos constó de un delineado en negro y los labios con un brillo que completó el aire glam del look.