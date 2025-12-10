Wanda Nara subió la temperatura con una picante foto en redes sociales

Wanda Nara es la personalidad más destacada de la farándula en este 2025 y una de las figuras más picantes que tiene la televisión. Continuamente es noticia por su enfrentamiento con Mauro Icardi y también por las diversas publicaciones que realiza en sus redes sociales.

La empresaria suele subir posteos fogosos en su cuenta de Instagram y en el día de su cumpleaños 39 lo volvió a hacer. Wanda compartió una historia que llamó la atención e hizo esto para promocionar su marca de bikinis que lanzó en el último tiempo.

En la imagen se puede ver a Nara disfrutando del sol en una hermosa pileta y con una bikini roja que claramente llama la atención. La conductora de Telefe realizó este lanzamiento en la previa al verano y tiene diferentes modelos que los muestra en su página web.