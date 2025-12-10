Wanda Nara subió la temperatura con una picante foto en redes sociales
La conductora de Telefe volvió a encender su Instagram con una sensual publicación.
Wanda Nara es la personalidad más destacada de la farándula en este 2025 y una de las figuras más picantes que tiene la televisión. Continuamente es noticia por su enfrentamiento con Mauro Icardi y también por las diversas publicaciones que realiza en sus redes sociales.
La empresaria suele subir posteos fogosos en su cuenta de Instagram y en el día de su cumpleaños 39 lo volvió a hacer. Wanda compartió una historia que llamó la atención e hizo esto para promocionar su marca de bikinis que lanzó en el último tiempo.
En la imagen se puede ver a Nara disfrutando del sol en una hermosa pileta y con una bikini roja que claramente llama la atención. La conductora de Telefe realizó este lanzamiento en la previa al verano y tiene diferentes modelos que los muestra en su página web.
La picante foto que compartió Wanda Nara en sus redes sociales
Uno de los más destacados es el modelo O Bicho Vai Pegar, mismo nombre que el título de la canción que ella realizó en la favela de Brasil en colaboración con el artista Negro Dub. Los precios van desde los $140.000 pesos hasta los $160.000 pesos y también tiene en venta diferentes estilos de gorras.