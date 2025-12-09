El Telefe 2026 ya está en marcha y viene con cambios drásticos. Tras la asunción de las nuevas autoridades y propietarios de la señal, se ha puesto en marcha una fuerte reestructuración financiera que promete modificar el mapa de figuras tal como se lo conocía hasta hoy. Para sorpresa de muchos, no estarán Susana Giménez , ni Wanda Nara y Marley .

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la estrategia de la nueva cúpula directiva tiene nombres propios para el futuro y también víctimas de peso en el recorte de presupuesto.

La decisión editorial para la próxima etapa es clara: Vero Lozano e Iván de Pineda han sido elegidos como las figuras centrales de la emisora. Lejos de la incertidumbre que rodea a otros conductores, ambos presentadores se consolidan como los pilares de la programación.

Embed - Ni Susana Giménez, Wanda Nara y Marley: Telefe definió a sus figuras para 2026 y la decisión desató polémica

Según la información filtrada desde adentro del canal, los dos "tendrán varios programas y serán la cara visible del canal" en los años venideros, desplazando el eje de poder que solían ostentar otras celebridades.

El fin del reinado de Susana Giménez

Susana Giménez Susana en la mira tras ganar las estatuillas. Foto: RS Fotos.

La contracara de este ascenso es la situación de Susana Giménez. Históricamente la figura máxima de la señal, la diva ha dejado de ser una prioridad para los nuevos dueños. Los cambios en su estatus son contundentes, ya no cobra un salario mensual solo por "pertenecer" a la señal, un beneficio que mantuvo durante décadas.

Por primera vez en su historia en el canal, la conductora ya no tiene un productor ejecutivo asignado esperando su regreso a la pantalla y si bien las autoridades tienen intenciones de que siga en la grilla, su presencia ya no es el eje central de la estrategia del canal.

Caso Marley: "El que no trabaja, no cobra"

Marley El conductor tampoco tendrá prioridad. Créditos: Captura de video / Telefe.

La reestructuración financiera trajo consigo una política de austeridad implacable: se terminó la época de cobrar sueldos millonarios sin estar al aire.

El ejemplo más claro de este nuevo modelo de autogestión es Marley. Para poder realizar Por el Mundo, el conductor tuvo que asumir un rol de co-productor, saliendo él mismo a vender publicidad y gestionar canjes. De hecho, acuerdos comerciales recientes, como el logrado con el club Galatasaray para la entrevista a Mauro Icardi, fueron gestionados por el propio presentador para viabilizar sus proyectos.