Wanda Nara cumple 39 años y celebró con un regalo invaluable: qué recibió

La mediática festejó su cumpleaños en un contexto familiar contenedor. El inesperado obsequio de sus niñas marcó una celebración lejos de los flashes.

Wanda Nara dio la bienvenida a sus 39 años en un contexto de notoria tranquilidad. Tras un período reciente de alta intensidad mediática y turbulencias personales, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) optó por conmemorar su nueva edad cronológica priorizando el recogimiento y el afecto más cercano. Este enfoque marca un quiebre significativo respecto a la exposición habitual, enfocándose en la serenidad del ámbito familiar.

El significado del festejo familiar de Wanda Nara El inicio de la jornada de celebración de cumpleaños en su residencia fue determinado por un detalle de profunda sensibilidad. Según trascendió, Wanda Nara documentó en sus redes sociales el primer agasajo del día: una porción de tarta de queso iluminada por una vela y, como elemento central, dos misivas artesanales confeccionadas por sus hijas más chicas. La simpleza del gesto fue la que generó una fuerte conmoción en la empresaria, quien compartió su estado de ánimo en Instagram con una frase categórica: “Exploto de amor”.

Wanda sotries Wanda Nara recibió el tierno regalo de sus hijas. Foto: Instagram @wanda_nara Ambas tarjetas, repletas de coloridos dibujos de corazones y motivos festivos como guirnaldas y globos, fueron el vehículo de una dedicatoria que resonó profundamente en el corazón de la festejada. No obstante, fue el mensaje plasmado en el papel lo que realmente emocionó a la modelo y MasterChef Celebrity (integrando la palabra clave principal). La sentida carta de una de sus niñas elogiaba su rol maternal y su incondicionalidad: “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”.

El contraste entre esta fecha y su cumpleaños anterior Wanda Nara 2 Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity. Instagram Wanda_nara. Esta celebración íntima contrasta radicalmente con el fastuoso evento que organizó el año pasado. En aquella ocasión, Wanda Nara había ofrecido una imponente fiesta en su domicilio de Santa Bárbara, a la que asistieron numerosas celebridades, amigos y sus seres queridos. La diferencia en el tenor de los festejos es un reflejo de su actual momento vital. En el aniversario anterior, la empresaria había manifestado públicamente su deseo de tener a su círculo cercano a su lado en todas sus vidas, un anhelo que también expresó junto a su entonces pareja L-Gante.