Se dio a conocer el monto millonario que Nicolás Payarola robó a Wanda Nara y L-Gante: la cifra en dólares

Nicolás Payarola , el abogado penalista que ganó notoriedad pública tras lograr la excarcelación de Elián Valenzuela , conocido como L-Gante ; se encuentra hoy en el ojo de la tormenta, acusado de haber estafado a su propio cliente y a Wanda Nara por una cifra enorme en moneda extranjera.

El letrado, quien había sido contratado por la conductora de MasterChef Celebrity tras ver los resultados obtenidos con el músico, habría utilizado su posición de apoderado legal para interceptar pagos millonarios provenientes de contratos publicitarios con sitios de apuestas.

Según trascendió en las últimas horas a través de la periodista Angie Balbiani en el programa Puro Show (Eltrece), el modus operandi de Payarola fue audaz y directo. El abogado se habría presentado ante las empresas de juegos de azar atribuyéndose la representación total de las finanzas de ambas celebridades.

" Nicolás Payarola fue al lugar de los casinos diciendo: ' Soy el representante legal de estas dos personas'. Cobró un dinero que no le correspondía a él", detalló Balbiani.

El monto total de la operación fraudulenta asciende a 320.000 dólares , dinero que fue entregado en efectivo al abogado bajo la presunción de que llegaría a manos de Nara y Valenzuela. Sin embargo, el letrado jamás comunicó a sus clientes la concreción de estos cobros.

El papel crucial de Wanda Nara

wanda nara lgante.jpg La expareja, estafada. Créditos: Archivo MDZ

La maniobra salió a la luz gracias a la intervención de Wanda Nara, quien, al notar irregularidades en los pagos, alertó a L-Gante sobre la situación. Si bien el referente de la Cumbia 420 logró hacerse de 40.000 dólares, el resto del dinero se esfumó en manos del abogado.

Mientras tanto, la conductora reclama la totalidad de su parte, unos 240.000 dólares. Según fuentes cercanas, la empresaria esperaba que Payarola saldara la deuda en cuotas, una esperanza que se disolvió tras la detención del letrado. Por otra parte, L-Gante iniciará acciones legales por la apropiación de 80.000 dólares que completaban su cachet pactado.

El presente de Payarola

wan.jpg Nicolás Payarola, encarcelado. Créditos: Archivo MDZ

La situación procesal de Nicolás Payarola es crítica. Actualmente se encuentra detenido, imputado no solo por este hecho, sino por otras 11 estafas similares. Su presente dista mucho del glamour de los clientes que solía defender.

Reportes desde su lugar de detención describen un escenario decadente: "No se baña y fuma dos atados de cigarrillos por día", indicaron fuentes penitenciarias. Una caída estrepitosa para quien supo moverse con soltura en los pasillos de los tribunales y los medios de comunicación.