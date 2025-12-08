Flavio Mendoza quedó varado en el Aeropuerto El Plumerillo por un preocupante motivo: "Había una bomba"
El artista retrató lo ocurrido en sus redes sociales. Luego de diversas versiones, se confirmó el hecho que paralizó al Aeropuerto: los detalles.
Flavio Mendoza vivió un momento de tensión en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, cuando un llamado que alertó sobre la presencia de un explosivo obligó a evacuar parte de la terminal y a suspender las operaciones. El director artístico compartió en sus redes el momento en que, junto a la bailarina Sol Bayona, quedó varado y explicó a sus seguidores por qué se interrumpió su viaje.
"Varados en el aeropuerto de Mendoza con Sole Bayona. Hay alguien que se enteró que estábamos nosotros y llamó con una amenaza de bomba", escribió con cierto humor, Mendoza en su cuenta de Instagram, y en el video que subió se lo ve relatando que, por protocolo, hicieron evacuar la terminal y que decidieron salir a la vereda porque temían por su seguridad. Más tarde, cuando se confirmó que no había riesgo, los pasajeros pudieron retomar sus vuelos.
El video de Flavio Mendoza
“Estamos con Sole Bayona, varados en el aeropuerto de Mendoza. Hay alguien que se enteró que estábamos nosotros y llamó con una amenaza de bomba”, Rarísimo porque nos evacuaron... Y todos el mundo se quedó acá abajo".
"Yo le dije a Sole 'vámonos a la calle', si explotaba que vamos a estar acá, nos va a caer encima. Entonces, nos fuimos a la calle... Después, nos dijeron que podíamos entrar, raro... parece que llegó un avión y bajó toda la gente".
"Hay versiones varias, una es que llamaron y había una bomba, la otra es que había un simulacro... malísimo", expresó Bayona respecto a lo ocurrido. "Mi hijo me está esperando, que a ver a Boca, que perdió y está llorando. Así que somos como unas desgraciadas varadas", bromeó, Mendoza.
El motivo que activó la alarma
La amenaza fue formulada por Luis Lamas, baterista que integra a Don Osvaldo, la banda liderada por Patricio Pato Fontanet tras una presentación que el grupo realizó en la Mendoza en la noche del sábado. Según fuentes informativas, Lamas tuvo exabruptos antes de embarcar y, en ese contexto, dijo que llevaba una bomba.
Lo ocurrido, activó los protocolos de seguridad y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El músico quedó aprehendido y la causa fue derivada a la Justicia federal, en el marco del procedimiento de rigor.
El episodio generó desconcierto entre los pasajeros y el personal del aeropuerto: la brigada de explosivos intervino para descartar riesgos y, una vez verificada la ausencia de artefactos, la normalidad volvió a la terminal. La evacuación y el operativo de seguridad fueron registrados por medios locales y por pasajeros que compartieron imágenes y relatos en redes.