Revelan el motivo que habría causado la separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich: "Tenía..."

En Infama, Oliver Quiroz reveló cuál habría sido la razón que puso punto final al romance entre el empresario y la modelo.

Este domingo, en Infama, se convirtió en tema central la sorpresiva separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, una pareja que venía mostrándose muy consolidada en los últimos meses.

Según explicó el panelista Oliver Quiroz, detrás de la ruptura hubo un tema clave que terminó inclinando la balanza.

"Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo. Y él, lamentablemente, no, tres porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Milagros Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos" reveló Quiroz, dando a entender que los diferentes proyectos a futuro hicieron imposible continuar.

El comentario abrió un intenso intercambio en el estudio. Karina Iavícoli puso el foco en la velocidad con la que sucedió todo: "Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían. No lo conoce a él".

Priscila Crivocapich 2.jpg Según Oliver Quiroz, la modelo quería ser madre junto al exlegislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde otra mirada, Marcela Tauro remarcó que muchas mujeres, llegada cierta edad, sienten la presión del tiempo: "El reloj biológico nos corre a nosotras". En esa misma línea, Gonzalo Sorbo defendió la postura de Crivocapich: "Está bien que lo haya planteado".