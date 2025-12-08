Revelan el motivo que habría causado la separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich: "Tenía..."
En Infama, Oliver Quiroz reveló cuál habría sido la razón que puso punto final al romance entre el empresario y la modelo.
Este domingo, en Infama, se convirtió en tema central la sorpresiva separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, una pareja que venía mostrándose muy consolidada en los últimos meses.
Según explicó el panelista Oliver Quiroz, detrás de la ruptura hubo un tema clave que terminó inclinando la balanza.
"Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo. Y él, lamentablemente, no, tres porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Milagros Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos" reveló Quiroz, dando a entender que los diferentes proyectos a futuro hicieron imposible continuar.
El comentario abrió un intenso intercambio en el estudio. Karina Iavícoli puso el foco en la velocidad con la que sucedió todo: "Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían. No lo conoce a él".
Desde otra mirada, Marcela Tauro remarcó que muchas mujeres, llegada cierta edad, sienten la presión del tiempo: "El reloj biológico nos corre a nosotras". En esa misma línea, Gonzalo Sorbo defendió la postura de Crivocapich: "Está bien que lo haya planteado".
Luego, Sorbo recordó que el empresario había deslizado una intención completamente distinta hace apenas semanas: "Me parece raro que él hace poco, acá en una cámara Infama, dijo que le pensaba en proponerle matrimonio". Pero Santiago Sposato salió al cruce con picardía y lógica familiar: "Está bien, pero una cosa es casarse y otra cosa es volver a ser papá. Cuando tus hijos crecieron... nada más garrón que volver a ser papá".
Esto fue lo que contó Oliver Quiroz en Infama sobre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich
Cuando el debate parecía agotado, Quiroz volvió a encender la mesa sumando un detalle inesperado: "Ángel (Ángel de Brito) subió una historia en su Instagram donde dijo Roberto estaría iniciando una relación, estaría viendo con Gisela Dulko".
La versión, lejos de ser tomada como verdad absoluta, fue rápidamente relativizada por los demás panelistas. Laura Ubfal, con información de la interna, fue contundente al cerrar el tema: "Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán".