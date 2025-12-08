De Zaira Nara a Mery del Cerro: los famosos que no se perdieron el show de Hernán Cattaneo en Mendoza

El reconocido DJ llegó a la provincia y personalidades del espectáculo estuvieron presentes en el evento.

Hernán Cattaneo volvió a la provincia de Mendoza para hacer vibrar a los fanáticos. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, principales figuras del mundo del espectáculo estuvieron presentes y una de ellas fue Zaira Nara.

El Sunsetstrip 2025 del sábado contó con un line-up potente, entre los nombres anunciados estuvieron Danny Tenaglia, HVOB y sets extendidos de Hernán Cattaneo, consolidando a Mendoza como uno de los destinos musicales del cierre de año.

Zaira Nara disfrutó de Mendoza y del show de Hernán Cattaneo Captura de pantalla 2025-12-08 091009 Zaira Nara en Mendoza. Foto: Instagram / @zaira.nara. Entre las personas que asistieron al show se encontraron Mery del Cerro, Cande Vetrano, Carlos Tevez, Violeta Urtizberea, Cachete Sierra. Quien también viajó a Mendoza fue Sofía Jujuy Giménez.

Maru Botana fue otra de las figuras que llegó a la provincia y mostró todo en sus redes sociales. Las imágenes que compartió la pastelera a través de su Instagram muestran desde instantes del evento hasta escenas de relax y comidas en un reconocido hotel mendocino.

Los famosos que llegaron a Mendoza para disfrutar de Hernán Cattaneo Captura de pantalla 2025-12-08 091727 Cachete Sierra, otro de los famosos que asistió al show. Foto: Instagram / @gossipeame. Captura de pantalla 2025-12-08 091053 Zaira Nara en pleno show de Hernán Cattaneo. Foto: Instagram / @gossipeame.