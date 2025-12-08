Presenta:

Mdz Show

Zaira Nara

De Zaira Nara a Mery del Cerro: los famosos que no se perdieron el show de Hernán Cattaneo en Mendoza

El reconocido DJ llegó a la provincia y personalidades del espectáculo estuvieron presentes en el evento.

Los famosos disfrutaron de Mendoza.&nbsp;

Fotos: Instagram / @zaira.nara / @cachetesierra / @merydelcerrok.

Hernán Cattaneo volvió a la provincia de Mendoza para hacer vibrar a los fanáticos. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, principales figuras del mundo del espectáculo estuvieron presentes y una de ellas fue Zaira Nara.

El Sunsetstrip 2025 del sábado contó con un line-up potente, entre los nombres anunciados estuvieron Danny Tenaglia, HVOB y sets extendidos de Hernán Cattaneo, consolidando a Mendoza como uno de los destinos musicales del cierre de año.

Zaira Nara disfrutó de Mendoza y del show de Hernán Cattaneo

Zaira Nara en Mendoza.

Entre las personas que asistieron al show se encontraron Mery del Cerro, Cande Vetrano, Carlos Tevez, Violeta Urtizberea, Cachete Sierra. Quien también viajó a Mendoza fue Sofía Jujuy Giménez.

Maru Botana fue otra de las figuras que llegó a la provincia y mostró todo en sus redes sociales. Las imágenes que compartió la pastelera a través de su Instagram muestran desde instantes del evento hasta escenas de relax y comidas en un reconocido hotel mendocino.

Los famosos que llegaron a Mendoza para disfrutar de Hernán Cattaneo

Cachete Sierra, otro de los famosos que asistió al show.

Zaira Nara en pleno show de Hernán Cattaneo.

Mery del Cerro y Cande Vetrano en Mendoza.

