De Zaira Nara a Mery del Cerro: los famosos que no se perdieron el show de Hernán Cattaneo en Mendoza
El reconocido DJ llegó a la provincia y personalidades del espectáculo estuvieron presentes en el evento.
Hernán Cattaneo volvió a la provincia de Mendoza para hacer vibrar a los fanáticos. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, principales figuras del mundo del espectáculo estuvieron presentes y una de ellas fue Zaira Nara.
El Sunsetstrip 2025 del sábado contó con un line-up potente, entre los nombres anunciados estuvieron Danny Tenaglia, HVOB y sets extendidos de Hernán Cattaneo, consolidando a Mendoza como uno de los destinos musicales del cierre de año.
Zaira Nara disfrutó de Mendoza y del show de Hernán Cattaneo
Entre las personas que asistieron al show se encontraron Mery del Cerro, Cande Vetrano, Carlos Tevez, Violeta Urtizberea, Cachete Sierra. Quien también viajó a Mendoza fue Sofía Jujuy Giménez.
Maru Botana fue otra de las figuras que llegó a la provincia y mostró todo en sus redes sociales. Las imágenes que compartió la pastelera a través de su Instagram muestran desde instantes del evento hasta escenas de relax y comidas en un reconocido hotel mendocino.