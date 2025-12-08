Zaira Nara y Jakob Von Plessen reconciliados: los detalles secretos de su viaje juntos a Mendoza

La modelo está reconciliada con el padre de sus hijos y en esta nota te contamos los detalles del viaje que realizaron a la provincia.

Mendoza fue, sin lugar a dudas, el epicentro de los shows electrónicos. Con la presencia de Hernán Cattaneo en la provincia, figuras como Zaira Nara llegaron para disfrutar de un gran espectáculo, pero no lo hizo sola, sino que estuvo acompañada por Jakob Von Plessen, su exmarido.

Según la información exclusiva a la que accedió MDZ, la modelo y su expareja están reconciliados y el primer viaje que realizaron fue nada más ni nada menos que a nuestra provincia. Luego de este viaje, Zaira armará las valijas y viajará a Europa por trabajo.

La hermana de Wanda Nara estuvo parando en el hermoso hotel Isidris, puesto del Indio, y visitó un reconocido restaurante que se encuentra a la vera del dique Potrerillos, según la información a la que pudo acceder MDZ.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen reconciliados y en Mendoza Captura de pantalla 2025-12-08 091053 Zaira Nara en Mendoza. Foto: Instagram / @gossipeame. Recordemos que Zaira y Jakob Von Plessen compartieron ocho años de relación y son padres de Malaika y Viggo. La pareja decidió separarse en 2022 en medio del escándalo del Wandagate, cuando trascendió que el empresario habría sido cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez.