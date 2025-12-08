Esteban Lamothe reveló una fuerte intimidad de su vida en pareja y dejó mudos a todos

El actor estuvo como invitado en el programa Las Chicas de la Culpa y sorprendió con una anécdota íntima.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron en el set de grabación de Envidiosa, la exitosa serie argentina que estrenó su tercera temporada hace pocos días. Finalmente decidieron comenzar a conocerse y hoy se encuentran muy enamorados.

"Él dio el primer paso, se está terminando el rodaje y la verdad que, como nos llevamos muy bien, estábamos inventando cualquier excusa para reencontrarnos y después finalmente me dijo él de salir", comentó en su momento la actriz. Quien también habló en las últimas horas fue el propio actor y realizó una fuerte revelación íntima en El Trece.

El artista fue invitado al programa Las Chicas de la Culpa y allí le consultaron todo sobre su vida en pareja: "Me encanta estar en pareja y puedo estar conmigo mismo estando en pareja; no es que si estoy en pareja estoy con mi novia todo el día al lado".

En otra parte de la charla, le consultaron si a la hora de dormir es romanticón y Lamothe fue contundente con su respuesta: "Yo le apoyo la cola en la panza a ella porque a ella le gusta". Malena Guinzburg quedó sorprendida por esto y volvió a preguntarle sobre la forma de dormir.