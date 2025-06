Esteban Lamothe defenestró a Javier Milei: "Es un presidente que no..."

Allí, Molinari opinó: "No, pero no fue irrelevante, porque me acuerdo que se levantó en todos lados. Era una foto tuya que le habían agregado una frase que no dijiste y nunca te pidieron disculpas, ¿o sí?"

Y sin pelos en la lengua, Esteban contestó: "No, nunca. Pero es un presidente que no pide perdón. Pero está bien. Es como que ya me acostumbré y también ya me chupa un hue**, te digo la verdad. O sea, no me chupa un hue** mi país, amo mi país y quiero que esté bien. Pero una persona que se maneja en ese nivel de violencia, que encima es cobarde porque no es que dice eso y después avanza. Entonces no tiene ningún valor. Sería muy poco inteligente de mi parte perder salud, engancharme con algo que no va a ningún lugar, aparte".