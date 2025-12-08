Ceremonia de película: así fue el increíble casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El actor finalmente se casó con su pareja y compartieron las imágenes en sus redes sociales.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo finalmente se casaron por iglesia luego de lo que fue el civil que se realizó días atrás. El flamante matrimonio compartió las diferentes postales de lo que dejó su boda en un increíble lugar lleno de naturaleza, amigos y familiares.

El sitio elegido fue Estancia Bosque Alegre, un lugar que cuenta con todas las comodidades para que las personas disfruten de su estadía allí. Del casamiento formó parte Rufina Cabré, la hija que el actor tuvo en su relación con Eugenia China Suárez.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron imágenes de su casamiento Rocio Pardo - Cabre Rocío Pardo con Nicolás Cabré en el altar. Foto: Instagram / @rrociopardo / @mauriciogaray_ Rocío Pardo compartió, al igual que Nicolás, las hermosas imágenes en su cuenta de Instagram: "06-12-25. Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial; fue mágico".

Casamiento Cabré Hermosa postal. Foto: Instagram / @rrociopardo / @mauriciogaray_ El posteo se viralizó rápidamente y los seguidores no tardaron en comentarlo. La ceremonia se llevó a cabo en el exterior del lugar y ambos se encontraban en su vestimenta con colores muy parecidos; ella lució un increíble vestido blanco y él eligió un traje color beige, dejando de lado el clásico smoking negro que suelen utilizar los hombres para los casamientos.