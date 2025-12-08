La imagen alto voltaje de Wanda Nara y Mauro Icardi después de tener relaciones que se viralizó en redes

En medio de un presente conflictivo, una imagen de volvió a viralizarse. Acusaciones de manipulación, recuerdos de infidelidades y una guerra que no termina.

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi podría potenciarse. En las últimas horas, las redes sociales se encargaron de desenterrar el peor pasado de ambos. La viralización de una selfie erótica que el futbolista publicó en 2021 podría empeorar las cosas entre la expareja.

La imagen, que muestra a la empresaria totalmente desnuda boca abajo y con la mano dentro de la ropa interior del jugador, no volvió sola: llegó acompañada de una ola de críticas feroces que tildan a la mayor de las Nara de trepadora y manipuladora emocional.

Un archivo polémico image La foto antes de darse a conocer las infidelidades. Créditos: X Lejos de ver la foto como un simple recuerdo de pasión, la audiencia la utilizó para pasarle factura a la conductora por su histórico histeriqueo con Maxi López y su manejo mediático con Icardi.. La foto, originalmente fue expuesta por Mauro para exponer las contradicciones de Wanda tras el escándalo del Wandagate.

La foto fue subida por Icardi con una leyenda letal: "¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro", burlándose de que ella jugaba a estar soltera en redes mientras por las noches buscaba a su aquel entonces, marido. Hoy, Wanda se muestra enamorada de Martín Migueles, mientras que Mauro convive en Turquía con la China Suárez.

Wanda Nara (4) Wanda y Martín Migueles. Foto: Instagram/ @wanda_nara/ @florbazanfotografia. En medio de este resurgir de miserias y desnudos, la logística familiar para las Fiestas pende de un hilo. Si bien trascendió que Francesca e Isabella pasarían la Navidad con Wanda y el Año Nuevo con Mauro, la presencia de la China Suárez en la ecuación añade litros de nafta al fuego.